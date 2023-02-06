В метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы" (видео)
В метро Киева засветилась немолодая парочка, которая подпевала и приплясывала под победобесный хит "День победы".
Видео появилось на просторах Twitter.
Инцидент произошел на синей ветке Киевского метрополитена, а именно на "Почтовой площади".
На видео особенно активна женщина, которая веселится и подпевает под советский хит.
"Гребанные старые совкодро*еры прямо на станции метро Почтовая Площадь во всю громкость своего ущербного телефона слушают "день пабеды". А вы говорите..." - подписаны кадры.
Гребаные старые совкодрочеры прямо на станции метро Почтовая Площадь во всю громкость своего ущербного телефона слушают «день пабеды». А вы говорите… pic.twitter.com/AamXXWri0V– Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) February 6, 2023
В комментариях украинцы возмущены таким вопиющим случаем:
- "Дєнь пабєди" треба перекривать хітом "Батько наш Бандера". Нехай руснявих порве!
- Жах.
- Я б включила їм Мухарського ще голосніше.
Одна из пользователей также написала, что такие случаи в столице не единичны и с этим нужно бороться и искоренять зло.
Ранее мы писали, что под Киевом учительница заставляла детей учить повесть о Москве.
Также читайте, что замдекана украинского университета открыто пропагандировала "русский мир".