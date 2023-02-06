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В метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы" (видео)

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Киев, Понедельник 06 февраля 2023 18:26
В метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы" (видео) В метро Киева пара танцевала под "День победы" (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева засветилась немолодая парочка, которая подпевала и приплясывала под победобесный хит "День победы".

Видео появилось на просторах Twitter.

Инцидент произошел на синей ветке Киевского метрополитена, а именно на "Почтовой площади".

На видео особенно активна женщина, которая веселится и подпевает под советский хит.

"Гребанные старые совкодро*еры прямо на станции метро Почтовая Площадь во всю громкость своего ущербного телефона слушают "день пабеды". А вы говорите..." - подписаны кадры.

В комментариях украинцы возмущены таким вопиющим случаем:

  • "Дєнь пабєди" треба перекривать хітом "Батько наш Бандера". Нехай руснявих порве!
  • Жах.
  • Я б включила їм Мухарського ще голосніше.

Одна из пользователей также написала, что такие случаи в столице не единичны и с этим нужно бороться и искоренять зло.

Ранее мы писали, что под Киевом учительница заставляла детей учить повесть о Москве.

Также читайте, что замдекана украинского университета открыто пропагандировала "русский мир".

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