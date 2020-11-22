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Втратимо мільярди: економіст спрогнозував, у скільки Україні обійдеться локдаун

Неділя 22 листопада 2020 13:20
Втратимо мільярди: економіст спрогнозував, у скільки Україні обійдеться локдаун
Локдаун в Україні вдарить по бізнесу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Україна втратить близько 20 мільярдів гривень з-за тотального карантину

Ексзаступник міністра економіки України Павло Кухта розповів, що українці суттєво втратять у доходах через тотальний карантин. На його думку, жорсткий локдаун може призвести до втрат близько 20 мільярдів гривень.

Такий прогноз економіст склав за умови введення локдауна на цілий місяць. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". Відповідаючи на питання про те, у скільки обійдеться підтримка бізнесу під час карантину, Кухта підкреслив, що таких грошей в бюджеті країни немає.

"Дуже приблизно, на місяць така підтримка підприємців в галузях, за яким б'є локдаун – це близько 20 млрд грн. Цих грошей зараз немає в бюджеті України. Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії та зарплати", - повідомляє Кухта.

Експерт бачить порятунок у розблокуванні програми МВФ та отримання фінансування.

"Але там час іде не на дні, а на години, і, здається, цей час втрачено. До кінця грудня ми фізично не встигнемо. Думаю, що раніше січня, при найкращому сценарії, ми це не можемо отримати, а враховуючи, що світові ринки сплять, то й січень, швидше за все, втратимо", - завершив він.

Нагадаємо, що у МОЗ заявили про готовність ввести локдаун при щоденному фіксуванні 30 тисяч захворювань на коронавірус на території України. Станом на 12 листопада в країні зафіксовано 12 079 випадків. Як раніше підкреслювали в МОЗ, на вихідних завжди фіксується менше хворих через особливий графік роботи лабораторій для проведення тестування.

Раніше ми писали, що у президента Володимира Зеленського ситуацію з коронавірусом в Україні назвали критичною.

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