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Рубан виключає зупинку метро через локдаун у Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 15:38
Рубан виключає зупинку метро через локдаун у Києві Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні у зв'язку з локдауном в Києві поки не розглядається можливість зупинки метро. Як і додаткові обмеження на громадському транспорті.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, на сьогодні не обговорюється можливість зупинки метро в Києві. А на питання про те, при яких умовах це питання знову стане актуальним, як минулого року, він відповів: "Ні при яких".

Крім того, Рубан зазначив, що поки не планується додаткових обмежень на наземному громадському транспорті, крім як перевезення пасажирів у кількості не більше ніж 50% місць для сидіння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час локдауну в Києві з 20 березня по 9 квітня громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі, проте є обмеження на кількість пасажирів у салоні. Також пасажири мають дотримуватися обов'язкового маскового режиму.

Детальніше про нові обмеження в столиці України читайте в матеріалі "Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як у 2020".

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