Рубан виключає зупинку метро через локдаун у Києві

На сьогодні у зв'язку з локдауном в Києві поки не розглядається можливість зупинки метро. Як і додаткові обмеження на громадському транспорті.

За його словами, на сьогодні не обговорюється можливість зупинки метро в Києві. А на питання про те, при яких умовах це питання знову стане актуальним, як минулого року, він відповів: "Ні при яких".

Крім того, Рубан зазначив, що поки не планується додаткових обмежень на наземному громадському транспорті, крім як перевезення пасажирів у кількості не більше ніж 50% місць для сидіння.