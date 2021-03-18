Рубан виключає зупинку метро через локдаун у Києві
На сьогодні у зв'язку з локдауном в Києві поки не розглядається можливість зупинки метро. Як і додаткові обмеження на громадському транспорті.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, на сьогодні не обговорюється можливість зупинки метро в Києві. А на питання про те, при яких умовах це питання знову стане актуальним, як минулого року, він відповів: "Ні при яких".
Крім того, Рубан зазначив, що поки не планується додаткових обмежень на наземному громадському транспорті, крім як перевезення пасажирів у кількості не більше ніж 50% місць для сидіння.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час локдауну в Києві з 20 березня по 9 квітня громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі, проте є обмеження на кількість пасажирів у салоні. Також пасажири мають дотримуватися обов'язкового маскового режиму.
Детальніше про нові обмеження в столиці України читайте в матеріалі "Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як у 2020".