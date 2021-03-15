У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах
У метро Києва відбувся черговий колапс (колаж РБК-Україна)
15 березня в метро Києва відбувся черговий колапс. Люди не могли потрапити в метро і стояли у величезних чергах через нові турнікети. НП сталася на станції метро "Почайна".
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.
"Нові турнікети, які нещодавно були встановлені на Почайній, просто відмінно виконують свою функцію - черга утворилася ще до входу в приміщення метро", - сказано в повідомленні.
На метро Почайна стояли величезні черги (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях українці гнівно відреагували на величезні черги в метро, які останнім часом постійно відбуваються.
- Диджиталізація.
- А тим часом будівництво метро на Виноградар заморожено... Напевно, просто ще не підвезли нові турнікети.
- Так потрібен привід ввести карантин, ось і напхали цих турнікетів!
- Вже встановили з двох входів та обидва входи відкрито? чи ще поки на одному вході встановлюють, а другий закрито і всі йдуть одним входом?
- Там одні двері відкриті, до чого тут турнікети?
- Спрацювання турнікетів по 5-10 секунд, це не нормально
Як ми раніше писали, в Києві можливі обмеження в роботі трьох центральних станцій метро.