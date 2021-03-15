У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах

15 березня в метро Києва відбувся черговий колапс. Люди не могли потрапити в метро і стояли у величезних чергах через нові турнікети. НП сталася на станції метро "Почайна".

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний Facebook.

"Нові турнікети, які нещодавно були встановлені на Почайній, просто відмінно виконують свою функцію - черга утворилася ще до входу в приміщення метро", - сказано в повідомленні.

На метро Почайна стояли величезні черги (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці гнівно відреагували на величезні черги в метро, які останнім часом постійно відбуваються.