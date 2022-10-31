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В метро Киева с 1 ноября введут важное изменение: что поменяется

Фото: в киевском метро грядут перемены (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева увеличат интервалы движения поездов. Это произойдет с 1 ноября 2022 года.

Об этом изменении сообщила КГГА.

Как будет ходить метро

В пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпиковые 8-10 минут.

Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями, они отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами.

Отмечается, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию. А сейчас это очень актуально в связи с постоянным ракетными обстрелами россиян энергетической инфраструктуры Украины.

В приоритете остается безопасность горожан и гостей столицы, поэтому все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения.

В метро Киева вскоре заработают туалеты

Кстати, в метро Киева откроют бесплатные туалеты для пассажиров. Это произошло после того, как петиция с просьбой открыть уборные на станциях, получила необходимое количество голосов. Точная дата открытия санузлов еще не сообщается.

Читайте также, что в Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда.

Ранее мы писали, что в Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев.

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