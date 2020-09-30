Змінюється структура рослин: кліматологи на фото показали вплив глобального потепління

Природа (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники кажуть, що рослини адаптуються до нових умов на планеті

Наслідки глобального потепління вже видно. Вчені стверджують, що близько 40% рослин можуть зникнути з лиця планети, а також що вони вже почали змінювати свою структуру. Фотографії змін в динаміці показали дослідники з Університету Клемсона. Про це пише Science.

В міру зміни клімату у світі рослини та тварини адаптувалися, "захоплюючи" нові території та навіть змінюючи сезони розмноження. Тепер дослідження показують, що за останні 75 років квіти також пристосувалися до підвищення температури та зменшення озону, змінивши ультрафіолетові (УФ) пігменти у своїх пелюстках.

УФ-пігменти квітів невидимі для людського ока, але вони приваблюють запилювачів і служать свого роду сонцезахисним кремом для рослин, говорить Метью Коскі, еколог рослин з Університету Клемсона. Точно так само, як ультрафіолетове випромінювання може бути шкідливим для людини, воно також може пошкодити пилок квітки. Чим більше УФ-поглинаючого пігменту містять пелюстки, тим менше шкідливого випромінювання досягає чутливих клітин.

Раніше Коскі та його колеги виявили, що квіти, що піддаються більшому ультрафіолетовому випромінюванню — зазвичай ті, що ростуть, наприклад, у горах (ближче до сонця) або ближче до екватора — мають більше ультрафіолетового пігменту у своїх пелюстках. Потім він поставив питання, чи впливають на УФ-пігменти також два фактори, зумовлені діяльністю людини: пошкодження озонового шару і зміна температури.

Щоб з'ясувати це, Коскі і його колеги вивчили колекції рослин з Північної Америки, Європи та Австралії, датовані 1941 роком. Вони обстежили 1238 квіток з 42 різних видів. Вони фотографували пелюстки квітів одного і того ж виду, зібрані в різний час по всьому їх природному ареалу, використовуючи УФ-чутливу камеру, яка фіксувала зміни УФ-пігменту. Потім вони зіставили ці зміни з даними про місцевий рівень озону і температуру.

Наслідки глобального потепління потрапили на фото (фото: cell.com)

В середньому пігмент у квітах у всіх місцях збільшувався з плином часу — в середньому на 2% в рік з 1941 по 2017 рік, повідомили вчені. Але зміни варіювалися в залежності від структури квітки. У блюдцеподібних квітках з відкритим пилком, таких як жовтці, поглинаючий УФ-пігмент збільшувався, коли рівень озону знижувався, і зменшувався в місцях, де рівень озону підвищувався.

В результаті квітки з меншою кількістю пігменту будуть запилюватися з більшою інтенсивністю, каже Коскі. Але квіти, УФ-пігмент яких посилився, можуть втратити потрібний контраст, що зробить їх менш привабливими для запилювачів і призведе до вимирання цих рослин.

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