10 технологий, которые существенно влияют на наш мир уже сегодня
Современные технологии меняют наш мир быстрее, чем когда-либо прежде, влияя на все аспекты нашей жизни - от общения до медицины и экологии. Многие из них, которые еще недавно казались футуристическими, уже стали неотъемлемой частью повседневной реальности.
Про 10 технологий, которые уже сейчас кардинально трансформируют наш мир и продолжают задавать вектор его развития, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума The World Economic Forum.
ИИ для научных открытий
Несмотря на то, что искусственный интеллект (ИИ) используется в исследованиях уже многие годы, достижения в области глубокого обучения, генеративного ИИ и фундаментальных моделей революционизируют процесс научных открытий.
ИИ позволит исследователям делать беспрецедентные открытия и достижения в понимании болезней, разработке новых материалов и расширении знаний о человеческом теле и разуме.
Технологии повышения конфиденциальности
Защищая личную конфиденциальность и одновременно предоставляя новые возможности для глобального обмена данными и сотрудничества, "синтетические данные" призваны изменить подход к обработке информации с мощными приложениями в области медицинских исследований.
Перенастраиваемые интеллектуальные поверхности
Эти инновационные поверхности превращают обычные стены и поверхности в интеллектуальные компоненты для беспроводной связи, одновременно повышая энергоэффективность беспроводных сетей. Они обещают множество применений, от умных фабрик до транспортных сетей.
Станции на высотных платформах
Используя самолеты, дирижабли и воздушные шары, эти системы могут расширить доступ к мобильным сетям в отдаленных регионах, помогая сократить цифровой разрыв для более чем 2,6 миллиарда человек во всем мире.
Интегрированное зондирование и связь
Появление сетей 6G способствует одновременному сбору данных (зондированию) и передаче (связи). Это позволяет создавать системы экологического мониторинга, которые помогают в умном сельском хозяйстве, охране окружающей среды и городском планировании.
Устройства интегрированного зондирования и связи также обещают снизить потребление энергии и кремния.
Технология погружения в построенный мир
Объединяя вычислительную мощность с виртуальной и дополненной реальностью, эти технологии обещают быстрые улучшения в инфраструктуре и повседневных системах.
Они позволят проектировщикам и строителям проверять соответствие физических и цифровых моделей, обеспечивая точность, безопасность и продвижение устойчивого развития.
Эластокалорика
По мере повышения глобальной температуры потребность в решениях для охлаждения окружающей среды будет расти. Обеспечивая более высокую эффективность и более низкое энергопотребление, эластокалорика выделяет и поглощает тепло под механическим напряжением, представляя собой экологически чистую альтернативу существующим технологиям.
Микробы, улавливающие углерод
Генетически модифицированные организмы преобразуют выбросы в ценные продукты, такие как биотопливо, предлагая перспективный подход к смягчению последствий изменения климата.
Альтернативные корма для животных
Белковые корма для животных, полученные из одноклеточных белков, водорослей и пищевых отходов, могут стать устойчивым решением для сельскохозяйственной отрасли.
Геномика для трансплантации
Успешная имплантация генетически модифицированных органов человеку является значительным достижением в области здравоохранения, давая надежду миллионам людей, ожидающих трансплантации.
Мы также писали про мнение эксперта касательно того, сможет ли искусственный интеллект заменить действия человека.
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