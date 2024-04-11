В Facebook Messenger появились новые функции, которые все ждали

Компания Meta объявила об обновлении Facebook Messenger, включающем новый набор функций, в том числе возможность отправки фотографий в HD-качестве и передачу файлов размером до 100 МБ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отдел новостей Meta .

Подробности нового обновления

Для отправки изображений в HD-качестве пользователи должны будут включить режим HD на выбранном снимке. Теперь также можно отправлять сразу несколько фотографий в высоком разрешении.

Пользователи смогут отправлять фотографии в высоком разрешении (фото: Meta)

Используя HD и другие фотографии или видео, пользователи теперь смогут создавать совместные альбомы с различных событий и мероприятий. Это позволит собирать фотографии и видео с дней рождений, путешествий и других событий в одном удобном для поиска и легко доступном альбоме.

Функция создания альбомов будет доступна в Messenger в течение нескольких недель (фото: Meta)

Также в новом обновлении Facebook Messenger будет добавлена возможность отправки файлов размером до 100 МБ, с поддержкой всех основных форматов, таких как Word, PDF и Excel.

Файлы можно будет отправлять размером до 100 МБ (фото: Meta)

Для упрощения пользовательского опыта также будет введено использование QR-кодов для быстрого поиска других пользователей. Для начала общения с новым человеком вам нужно будет перейти в настройки и выбрать значок QR-кода. Этот код можно будет сканировать с другого устройства или просто скопировать ссылку для обмена с другими.

QR-коды помогут быстро находить пользователей (фото: Meta)