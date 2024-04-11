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У Facebook Messenger з'явилися нові функції, на які всі чекали

Четвер 11 квітня 2024 13:47
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У Facebook Messenger з'явилися нові функції, на які всі чекали Meta дозволила користувачам Facebook Messenger надсилати фото в HD-якості та файли до 100 МБ (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Meta оголосила про оновлення Facebook Messenger, що включає новий набір функцій, зокрема можливість надсилання фотографій у HD-якості та передачу файлів розміром до 100 МБ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відділ новин Meta.

Деталі нового оновлення

Для надсилання зображень у HD якості користувачі повинні будуть увімкнути режим HD на вибраному знімку. Тепер також можна надсилати відразу кілька фотографій у високій роздільній здатності.

У Facebook Messenger з'явилися нові функції, на які всі чекалиКористувачі зможуть надсилати фотографії у високій роздільній здатності (фото: Meta)

Використовуючи HD та інші фотографії або відео, користувачі тепер зможуть створювати спільні альбоми з різних подій та заходів. Це дозволить збирати фотографії та відео з днів народжень, подорожей та інших подій в одному зручному для пошуку та легко доступному альбомі.

У Facebook Messenger з'явилися нові функції, на які всі чекалиФункція створення альбомів буде доступна Messenger протягом декількох тижнів (фото: Meta)

Також у новому оновленні Facebook Messenger буде додано можливість відправки файлів розміром до 100 МБ, з підтримкою всіх основних форматів, таких як Word, PDF та Excel.

У Facebook Messenger з'явилися нові функції, на які всі чекалиФайли можна буде надсилати розміром до 100 МБ (фото: Meta)

Для спрощення досвіду користувача також буде введено використання QR-кодів для швидкого пошуку інших користувачів. Для початку спілкування з новою людиною вам потрібно буде перейти в налаштування та вибрати піктограму QR-коду. Цей код можна буде сканувати з іншого пристрою або скопіювати посилання для обміну з іншими.

У Facebook Messenger з'явилися нові функції, на які всі чекалиQR-коди допоможуть швидко знаходити користувачів (фото: Meta)

Нагадаємо, що Facebook дозволить переглядати історію посилань, але не всім.

А ще ми писали, що Meta відключила передачу повідомлень між Instagram та Facebook.

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