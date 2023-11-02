Meta создала инструмент, который поможет сделать содержание ваших видео на Facebook лучше

Эти инструменты являются частью уже существующей профессиональной мониторинговой панели, которая предоставляет множество полезных показателей, таких как количество просмотров и многое другое.

При создании видео в Facebook на мобильном устройстве, вы можете вставить до четырех различных комбинаций подписей и миниатюр. Далее начинается этап тестирования контента. То, видео, которое наберет больше просмотров, будет автоматически отображаться на вашей странице как "лучший вариант".

Компания также работает над внедрением генеративного искусственного интеллекта, который поможет создать уникальные варианты подписей и миниатюр, хотя эта функция все еще находится в разработке. Конечная цель - чтобы пользовательский контент привлек как можно больше внимания. Это увеличит трафик Facebook и потенциально принесет немного прибыли пользователям благодаря бонусной программе Meta.

Авторы смогут протестировать до четырех версий ролика (gif: Meta)

Это не единственный инструмент, который был представлен. Также есть новая функция, которая позволяет быстро создавать ролики из существующих видео и прямых трансляций. Профессиональная информационная панель имеет новые инструменты для управления контентом, которые помогут пользователям отслеживать все эти вещи.

Ранее авторы могли получать доступ к эффективности контента только по каждому сообщению, но теперь мониторинговая панель даст целостное представление об этом.

Интересно, что эта функция появилась в Facebook, а не в Instagram, поскольку Reels более важны для последнего приложения, чем для первого.