Meta с ноября введет подписки на Facebook и Instagram в Европе

Компания Meta с ноября введет подписку для пользователей Facebook и Instagram в Европе. В частности, после того, как европейские суды стали жестко контролировать обращение компаний с данными в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Начиная с ноября пользователи смогут подписаться на доступ к социальным сетям за 9,99 евро в месяц в Интернете или за 12,99 евро в месяц через мобильные операционные системы Apple и Android.

Подписные услуги будут предлагаться всем жителям Европейского союза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Компания сообщает, что за счет подписки пользователям на территории ЕС не будут показывать рекламу.

Подписка является реакцией на ужесточение правил сбора и использования пользовательских данных в Европе. Meta, сообщая о нововведениях, ссылается на решение Суда ЕС, которое было принято против компании в июле.

Тогда суд постановил, что компании должны рассмотреть возможность предоставления альтернативной услуги для клиентов, которые не хотят, чтобы их данные собирались и продавались рекламодателям "при необходимости за соответствующую плату".

Meta продолжит предоставлять услуги с рекламной поддержкой в соцсетях без дополнительной платы. Хотя изначально абонентская плата будет распространяться на все учетные записи пользователя, начиная с марта Meta будет взимать дополнительно 6 евро в месяц в Интернете и 8 евро в месяц на мобильных устройствах за каждую дополнительную учетную запись.

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