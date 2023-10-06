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Магазинам в Instagram и Facebook приготовиться. Налоговая следит за онлайн-продажами

Украина, Пятница 06 октября 2023 12:35
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Магазинам в Instagram и Facebook приготовиться. Налоговая следит за онлайн-продажами Фото: налоговая проверяет магазины в Instagram и Facebook (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Магазины в Instagram и Facebook должны официально зарегистрировать свой бизнес. Налоговая предупредила украинцев, которые ведут предпринимательскую деятельность незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Налоговики предупредили, что отслеживают продажи онлайн в социальных сетях и других интернет-площадках. Механизмы мониторинга не раскрыли.

"ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе налоговые проверки", - говорится в сообщении.

В налоговой подчеркивают, что все интернет-продавцы должны официально зарегистрировать предпринимательскую деятельность и платить налоги. Принимать платежи на банковские карты физических лиц запрещено.

За сентябрь налоговики разоблачили незаконный бизнес в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Винницкой, Черниговской области и в Киеве.

Штрафы для ФЛП

Напомним, с 1 октября в Украину вернулись штрафы для бизнеса. Речь идет о торговле без кассовых аппаратов.

Кроме того, власти обещают проверить предпринимателей, которые до сих пор работают без кассовых аппаратов.

Больше о том, кому грозят штрафы и их размер - в материале РБК-Украина.

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