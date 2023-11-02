Meta створила інструмент, який допоможе зробити зміст ваших відео на Facebook кращим

Ці інструменти є частиною вже існуючої професійної панелі моніторингу, яка надає безліч корисних показників, таких як кількість переглядів та багато іншого.

Під час створення відео в Facebook на мобільному пристрої, ви можете вставити до чотирьох різних комбінацій підписів та мініатюр. Далі розпочинається етап тестування контенту. Те відео, яке набере найбільше переглядів, автоматично відображатиметься на вашій сторінці як "найкращий варіант".

Компанія також працює над впровадженням генеративного штучного інтелекту, який допоможе створювати унікальні варіанти підписів та мініатюр, хоча ця функція все ще перебуває у розробці. Кінцева мета - щоб користувальницький контент привернув якнайбільше уваги. Це збільшить трафік Facebook і потенційно принесе трохи прибутку користувачам завдяки бонусній програмі Meta.

Автори зможуть протестувати до чотирьох версій ролика (gif: Meta)

Це не єдиний інструмент, який було представлено. Також є нова функція, яка дозволяє швидко створювати ролики з уже існуючих відео та прямих трансляцій. Професійна інформаційна панель має нові інструменти керування контентом, які допоможуть користувачам відстежувати всі ці речі.

Раніше автори могли отримувати доступ до ефективності контенту тільки по кожному повідомленню, але тепер панель моніторингу дасть цілісне уявлення про це.

Цікаво, що ця функція з'явилася в Facebook, а не в Instagram, оскільки Reels є більш важливими для останнього додатка, ніж для першого.