Instagram добавляет новые возможности для общения

Instagram добавляет возможность оставлять комментарии к Stories, недолговечным публикациям, которые многие люди используют даже больше, чем традиционные посты в наши дни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали новой опции

Ранее, если пользователю отвечали на историю, Instagram отправлял личное сообщение, видимое только тому, кто опубликовал контент. Внедрение комментариев добавляет более публичный способ реагировать на истории.

Однако возможность комментировать в первую очередь ограничена: только люди, которые следят за автором поста и на которых автор подписан, смогут оставить комментарий.

Как и истории, комментарии являются временными и будут длиться до 24 часов; представитель Instagram Эмили Норфолк говорит, что у пользователей будет возможность включать или выключать комментарии для любой истории, которую они разделяют.

Неясно, будут ли комментарии архивироваться после истечения срока действия поста в истории.

Какие еще функции появлялись в Instagram

Instagram последовательно добавлял новые функции на такие плафтормы, как Reels и Stories, что, похоже, говорит о том, что компания рассматривает их как ключевые места для взаимодействия пользователей с друзьями, а не просто как случайный контент, предназначенный для прокрутки.

Ранее этим летом платформа добавила исчезающие "заметки" (по сути, комментарии) к сетке постов и Reels, предназначенные для привлечения большего внимания к тому, как ваши друзья взаимодействуют с контентом.

Эти исчезающие заметки истекают через три дня, и пользователи могут выбрать, кто может их видеть - либо взаимные подписчики, либо выбранный список близких друзей.

Instagram также объявил, что некоторые лайки к постам теперь будут появляться более заметно в виде плавающих сердечек, аналогично тому, как они появляются в исчезающих заметках.

Комментарии к историям в приложении Instagram (фото: Instagram)