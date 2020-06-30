Гороскоп на липень по картах Таро: які сюрпризи чекають всі знаки Зодіаку

Гороскоп на липень по картах Таро (фото: pixabay.com)

Гороскоп по картах Таро на липень 2020 розповість про важливі життєві зміни, які приготувала доля всім знакам Зодіаку

Гороскоп на липень 2020 по картах Таро розповість про приємні й не дуже сюрпризи, важливі зміни й унікальні шанси, які приготувала доля всім знакам Зодіаку в найспекотніший місяць літа.

Тарологи дали пораду кожному зі знаків Зодіаку, як провести цей спекотний час з користю для себе, пише ГФ.

Овен - Чарівник (перевернутий) і Король Жезлів (перевернутий)

Атмосфера спокійного і м'якого сезону підходить не всім, що вже говорити про таку яскраву особистість, як Овен. Якщо минулого місяця Таро спонукало вас сповільнятися, то в цьому місяці ви можете зовсім загальмувати. Відсутність імпульсу в цілях і прагненнях може спочатку засмучувати, але Король Жезлів в перевернутому положенні застерігає від втрати холоднокровності.

Творчий потік, лідерські ролі і швидкий темп, до якого ви прагнете, прийдуть у свій час.

Телець - Самітник (перевернутий) і 5 Кубків

Незважаючи на земне походження, закохані і керовані Венерою Тельці будуть надмірно емоційні і чутливі. Безнадійна романтична енергія в цьому місяці дозволить вам зануритися у ваші почуття.

Причому найскладніша боротьба, з якою ви можете зіткнутися в цьому місяці, - боротьба між розумом і серцем. Можливо, ви відчуєте себе самотньо. 5 Кубків означають розставання або втрату, але водночас вони можуть мати абсолютно протилежне значення - ви можете знайти того, кого давно шукали.

Близнюки - Колісниця і 9 Кубків (перевернуті)

Карти передбачають Близнюкам успіх у липні. Колісниця передбачає визнання. Це означає, що швидше за все вас, нарешті, оцінять по достоїнству.

Разом із суспільним визнанням перед вами відкриються нові можливості. З усім тим 9 Кубків у перевернутому положенні попереджають - слід бути обережніше.

Рак - Вежа і 10 Пентаклей (перевернуті)

Вежа - карта зміни і трансформації, що може вказувати на несподівані зміни. А оскільки 10 Пентаклей знаходяться в перевернутому положенні, ресурси, на які ви розраховуєте, можуть не виявитися у вас або ж вам не допоможуть.

Вежа також є благословенням у багатьох відносинах, оскільки вона розчищає шлях для чогось більшого і кращого.

Лев - Сила і Лицар Жезлів (перевернутий)

Леви, які багато і важко працювали в червні, вкладаючи всі свої сили і роблячи все можливе для просування вперед, зможуть нарешті видихнути в середині літа.

З Лицарем Жезлів в перевернутому положенні, а також з благодаттю Сили на вашому боці ви можете почати відчувати, що прийшов час дати собі відпочити і трохи повеселитися - липень саме час для цього!

Діва - Закохані і Сторінка Кубків (перевернута)

Пари будуть ставити під сумнів спілкування з іншими людьми і постійно ревнувати. Приготуйтеся до того, що липень в цій сфері буде непростим.

Карти говорять, що потрібно вірити одкровенням людей в цьому місяці і не забувати дати собі трохи часу на відпочинок.

Терези - Смерть і 5 Жезлів (перевернуті)

В той момент, коли ви думаєте, що знайшли свою опору, Таро кидає Смерть на ваш шлях - остаточний знак змін, трансформації і потрясінь.

П'ятірка Жезлів каже, що зміни, які відбудуться в липні цього року, пов'язані з конфліктами, міжособистісними зв'язками і спілкуванням з оточуючими. Втім, не варто засмучуватися раніше часу: можливо, конфлікти будуть не з близькими людьми.

Скорпіон - Імператор і Королева Мечів (перевернута)

Час взяти на себе відповідальність. Ви можете раптово виявитися тією людиною, на яку інші покладаються і шукають поради та підтримки.

Ця відповідальність лежить на вас, тому що ви здатні взяти її на себе, але ви повинні в це повірити. Не втрачайте впевненості в собі, і в цьому місяці у вас все буде добре!

Стрілець - Ієрофант і 4 Жезла (перевернуті)

4 Жезла в перевернутому положенні піддають ризику ваші дружні та інші близькі відносини.

Фраза "вибирайте свої битви з розумом" звучить особливо актуально для вас у липні цього року, оскільки, безумовно, є більш важливі питання, які вимагатимуть вашого часу, енергії і зусиль пізніше.

Козеріг - Місяць і Туз Кубків

У цьому місяці ви будете відчувати атмосферу кохання та романтики. Ці події можуть викликати почуття замішання і непевності щодо того, куди все це в кінцевому підсумку приведе, але все буде добре.

Враховуючи, як сильно Козероги люблять будувати плани, слід нагадати, що не завжди варто знати, що буде далі.

Водолій - Диявол (перевернутий) і 4 Кубка

У цьому місяці вам буде нудно, а у вашому житті з'являться нові спокуси, на які вам не слід покладатися. Ваше завдання полягає в тому, щоб не піддаватися на провокації диявола, який спокушає вас спогадами про минуле, старими звичками, речами, з якими ви давно попрощалися.

Риби - Правосуддя і 6 Кубків

Цей місяць для вас і солодкий, і кислуватий. Карта Правосуддя нагадує вам про те, що ви повинні з розумом підходити до розв'язання будь-яких питань, це дуже важливо в цьому місяці. Намагайтеся бути об'єктивними і чесними самі з собою.

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Автор: Светлана Мащенко