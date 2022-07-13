RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помста за Маріуполь: Краснодарський край атакувала українськат"бойова" сарана

Фото: Сарана мстить росіянам, з'їдаючи посіви на полях (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сарана атакувала Приморсько-Охтарський район Краснодарського краю, звідки щодня злітають літаки, що бомблять Донецьку область.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що так комахи мстять за Маріуполь.

"Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драм Театр і пологовий будинок. Так от, прямо зараз це прокляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з яким нічого не можуть зробити. Сама природа мстить за Маріуполь...", - написав Андрющенко і опублікував відео атаки комах.

Відзначається, що сарана вже з'їла 1,5 га посівів росіян в Краснодарському краї.

На даний момент там виявили 89 осередків поширення сарани на площі 2,5 тисячі гектарів.

"У Приморсько-Охтарському районі від навали шкідника найбільше страждають Станиці степової та Приазовської, Хутори нові Лиманокирпили, старі Лиманокирпили. У Калінінському районі сарана докучає жителям хуторів Могукорівка і Редант", - повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що в Маріуполі з приходом окупантів люди змушені виживати. Городяни повинні працювати на пекельній спеці, щоб поїсти.

Читайте також, що переселенець з Маріуполя розповів про евакуацію з міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація