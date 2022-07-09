ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переселенець із Маріуполя розповів про евакуацію з міста

Новость на русском →
Субота 09 липня 2022 18:24
Переселенець із Маріуполя розповів про евакуацію з міста Фото: переселенець із Маріуполя розповів про евакуацію з міста (прес-служба Фонду Ахметова)
Автор: Олександр Мороз

Сергій - мешканець Маріуполя. У минулому він професійний футболіст, а донедавна - головний тренер юнацької команди ФК "Маріуполь". Упродовж місця чоловік разом зі своєю сім’єю був змушений ховатися від обстрілів у підвалах.

Своєю історією евакуації він поділився з Фондом Ріната Ахметова.

"Наш будинок був розташований за 5 хвилин від Азовсталі. Тому можна сказати, що з нашого району все почалося і фактично ним закінчилося", - розповідає Сергій.

На той час зелених коридорів уже не було, тож евакуюватися з міста довелося на свій страх і ризик. Долучившись до колони з десяти машин, Сергій прийняв рішення рухатися в напрямку Запоріжжя. Дорога була складною: аби дістатися до міста, потрібно було подолати 18 ворожих блокпостів.

Наразі сім’я оселилася в Оболонському районі Києва. Як переселенці родина отримала гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова в районному управлінні соціального захисту населення.

"Раніше ми тільки бачили та чули про Фонд Ріната Ахметова, а тепер зіткнулися вже безпосередньо. Велике спасибі за допомогу та підтримку", - подякував чоловік.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Переселенці з Донбасу
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя