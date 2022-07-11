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У Маріуполі люди змушені каторжно працювати за їжу: показове відео

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Понеділок 11 липня 2022 11:46
У Маріуполі люди змушені каторжно працювати за їжу: показове відео У Маріуполі люди виживають (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі з приходом окупантів люди змушені виживати. Городяни повинні працювати на пекельній спеці, щоб поїсти.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Що змушені робити люди

Городяни розбирають завали в місті на спеці і отримують за це тарілку каші і пляшку води.

"Тарілка каші і пляшка води – єдина гарантована оплата важкої праці на спеку", - повідомляє Андрющенко.

Всього окупаційній владі Маріуполя виділено грошей на оплату 900 робітників на завалах з 12 тис. рублів (приблизно 6 тисяч гривень) на місцевих жителів.

Відзначається, що реально задіяно в три-чотири рази більше.

"Саме так окупаційна адміністрація Іващенка і компанії створює картинку для кураторів з Росії з приводу власної здатності керувати містом. При цьому він і його сім'я досі крадуть не тільки гуманітарку і дизпаливо разом з російськими МНСниками, але і гроші, що привозяться для виплат в т.ч. зарплати робітникам", - розповів радник мера.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти відновили ексгумацію, тіла вивозять до братської могили.

Читайте також, що переселенець з Маріуполя розповів про евакуацію з міста.

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