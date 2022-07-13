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Месть за Мариуполь: Краснодарский край атаковала украинская "боевая" саранча

Фото: Саранча мстит россиянам, съедая посевы на полях (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Саранча атаковала Приморско-Охтарский район Краснодарского края, откуда каждый день взлетают самолеты, бомбящие Донецкую область.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что так насекомые мстят за Мариуполь.

"Именно отсюда были самолеты, сбросившие бомбы на наш Драм Театр и роддом. Так вот, прямо сейчас это проклятый город под атакой боевой украинской саранчи. Просто нашествие, с которым ничего не могут сделать. Сама природа мстит за Мариуполь…", - написал Андрющенко и опубликовал видео атаки насекомых.

Отмечается, что саранча уже съела 1,5 га посевов россиян в Краснодарском крае.

На данный момент там обнаружили 89 очагов распространения саранчи на площади 2,5 тысячи гектаров.

"В Приморско-Охтарском районе от нашествия вредителя больше всего страдают станицы Степной и Приазовской, хутора Новые Лиманокирпилы, Старые Лиманокирпилы. В Калининском районе саранча досаждает жителям хуторов Могукоровка и Редант", - сообщают российские СМИ.

Напомним, что в Мариуполе с приходом оккупантов люди вынуждены выживать. Горожане должны работать на адской жаре, чтобы поесть.

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