Месси в рекламе пива и 12,5 млн пицц. Невероятные факты про Супербоул 2024

Супербоул 2024 - финальная игра сезона в профессиональном американском футболе (НФЛ) между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс - состоится в ночь на 12 февраля Лас-Вегасе. Традиционно в перерыве этого матча состоится главное шоу всего спортивного мира - Halftime Show.
РБК-Украина (проект Styler) собрал несколько интересных фактов о финале и невероятном шоу в перерыве Супербоула, которое очаровывает всех болельщиков на стадионе и у экранов телевизоров.
При написании материала использовались следующие источники: сайт НФЛ, DAZN, Inside The Games.
Стадион, на котором пройдет Супербоул (фото: instagram.com/nfl)
Post Malone (фото: instagram.com/nfl)
Начало поединка запланировано на 15:30 11 февраля по местному времени, что соответствует 01:30 12 февраля по Киеву.
Официальный транслятор Super Bowl LVIII - телеканал CBS (Paramount+). В Великобритании матч покажут на ITV и Sky Sports, в Германии будет транслировать телекомпания RTL Group (RTL, Nitro), во Франции - BeIN Sports, в Италии - Mediaset Italia 1, в странах бывшей Югославии - Arena Sport.
Официальных трансляций матча в нашей стране не будет. Однако болельщики в Украине имеют возможность посмотреть игру бесплатно на платформе DAZN.
Сначала нужно создать аккаунт на сайте DAZN (предложение приобрести пакет трансляций можно проигнорировать).
Далее нужно вернуться на главную страницу сайта, нажать "Меню", зайти в свой аккаунт и выбрать пункт NFL Subscription.
Вас переведет на страницу, на которой указана оплата 0,00 грн. Для завершения активации необходимо ввести данные платежной карты. С вас ничего не снимет (пройдет транзакция на 0,00 грн.).
Когда карта будет подвязана к аккаунту DAZN, вы, как пользователь в Украине, сможете бесплатно наслаждаться трансляцией финальной игры.
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