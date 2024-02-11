Месси в рекламе пива и 12,5 млн пицц. Невероятные факты про Супербоул 2024

Интересные факты о Супербоуле 2024

Сан-Франциско Форти Найнерс



Стадион, на котором пройдет Супербоул (фото: instagram.com/nfl)















При этом известно, что исполнительница музыки в стиле кантри Риба МакИнтайр исполнит национальный гимн США, а актер Даниэль Дюрант сделает это жестом.

Также в рамках шоу перед игрой Post Malone исполнит "America the Beautiful", Андра Дэй исполнит "Lift Every Voice and Sing", а актриса Анхель Пиньоро исполнит обе песни на языке жестов.

Post Malone (фото: instagram.com/nfl)







В прошлом году зрителями было съедено столько картофеля фри, что им можно было бы наполнить

Где смотреть Супербоул

Начало поединка запланировано на 15:30 11 февраля по местному времени, что соответствует 01:30 12 февраля по Киеву.

Официальный транслятор Super Bowl LVIII - телеканал CBS (Paramount+). В Великобритании матч покажут на ITV и Sky Sports, в Германии будет транслировать телекомпания RTL Group (RTL, Nitro), во Франции - BeIN Sports, в Италии - Mediaset Italia 1, в странах бывшей Югославии - Arena Sport.

Официальных трансляций матча в нашей стране не будет. Однако болельщики в Украине имеют возможность посмотреть игру бесплатно на платформе DAZN.

Как это сделать?

Сначала нужно создать аккаунт на сайте DAZN (предложение приобрести пакет трансляций можно проигнорировать).

Далее нужно вернуться на главную страницу сайта, нажать "Меню", зайти в свой аккаунт и выбрать пункт NFL Subscription.

Вас переведет на страницу, на которой указана оплата 0,00 грн. Для завершения активации необходимо ввести данные платежной карты. С вас ничего не снимет (пройдет транзакция на 0,00 грн.).

Когда карта будет подвязана к аккаунту DAZN, вы, как пользователь в Украине, сможете бесплатно наслаждаться трансляцией финальной игры.