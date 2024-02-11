Мессі в рекламі пива і 12,5 млн піц. Неймовірні факти про Супербоул 2024

Супербоул 2024 - фінальна гра сезону в професійному американському футболі (НФЛ) між Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс - відбудеться в ніч на 12 лютого Лас-Вегасі. Традиційно у перерві цього матчу відбудеться головне шоу всього спортивного світу - Halftime Show.
РБК-Україна (проект Styler) зібрав кілька цікавих фактів про фінал і неймовірне шоу в перерві Супербоулу, яке зачаровує всіх вболівальників на стадіоні та біля екранів телевізорів.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт НФЛ, DAZN, Inside The Games.
Стадіон, на якому відбудеться Супербоул (фото: instagram.com/nfl)
Post Malone (фото: instagram.com/nfl)
Початок поєдинку запланований на 15:30, 11 лютого за місцевим часом, що відповідає 01:30, 12 лютого за київським.
Офіційний транслятор Super Bowl LVIII - телеканал CBS (Paramount+). У Великій Британії матч покажуть на ITV та Sky Sports, в Німеччині транслюватиме телекомпанія RTL Group (RTL, Nitro), у Франції - BeIN Sports, в Італії - Mediaset Italia 1, в країнах колишньої Югославії - Arena Sport.
Офіційної трансляції матчу в нашій країні не буде. Однак вболівальники в Україні мають нагоду подивитися гру безкоштовно на платформі DAZN.
Спершу треба створити акаунт на сайті DAZN (пропозицію придбати пакет трансляцій можна проігнорувати).
Далі потрібно повернутися на головну сторінку сайту, натиснути "Меню", зайти у свій акаунт і обрати пункт NFL Subscription.
Вас переведе на сторінку, де вказана оплата 0,00 грн. Для завершення активації потрібно ввести дані платіжної карти. З вас нічого не зніме (проведеться транзакція за 0,00 грн).
Коли карта буде підв’язана до акаунту DAZN ви, як користувач в Україні, зможете безкоштовно насолоджуватися трансляцією фінальної гри.
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