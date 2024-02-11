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Мессі в рекламі пива і 12,5 млн піц. Неймовірні факти про Супербоул 2024

Супербоул 2024 відбудеться в ніч з 11 лютого на 12 лютого (фото: instagram.com/49ers)
Автор: Дмитро Войналович

Супербоул 2024 - фінальна гра сезону в професійному американському футболі (НФЛ) між Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс - відбудеться в ніч на 12 лютого Лас-Вегасі. Традиційно у перерві цього матчу відбудеться головне шоу всього спортивного світу - Halftime Show.

РБК-Україна (проект Styler) зібрав кілька цікавих фактів про фінал і неймовірне шоу в перерві Супербоулу, яке зачаровує всіх вболівальників на стадіоні та біля екранів телевізорів.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт НФЛ, DAZN, Inside The Games.

Цікаві факти про Супербоул 2024

  • Сан-Франциско Форті Найнерс

Стадіон, на якому відбудеться Супербоул (фото: instagram.com/nfl)

  • При цьому відомо, що виконавиця музики у стилі кантрі Ріба МакІнтайр виконає національний гімн США, а актор Даніель Дюрант зробить це мовою жестів.
  • Також у рамках шоу перед грою Post Malone виконає "America the Beautiful", Андра Дей виконає "Lift Every Voice and Sing", а актриса Анхель Піньєро виконає обидві пісні мовою жестів.

Post Malone (фото: instagram.com/nfl)

  • Під час минулорічного фіналу глядачами було з'їдено стільки картоплі фрі, що нею можна було б наповнити 

Де дивитися Супербоул

Початок поєдинку запланований на 15:30, 11 лютого за місцевим часом, що відповідає 01:30, 12 лютого за київським.

Офіційний транслятор Super Bowl LVIII - телеканал CBS (Paramount+). У Великій Британії матч покажуть на ITV та Sky Sports, в Німеччині транслюватиме телекомпанія RTL Group (RTL, Nitro), у Франції - BeIN Sports, в Італії - Mediaset Italia 1, в країнах колишньої Югославії - Arena Sport. 

Офіційної трансляції матчу в нашій країні не буде. Однак вболівальники в Україні мають нагоду подивитися гру безкоштовно на платформі DAZN

Як це зробити?

Спершу треба створити акаунт на сайті DAZN (пропозицію придбати пакет трансляцій можна проігнорувати).

Далі потрібно повернутися на головну сторінку сайту, натиснути "Меню", зайти у свій акаунт і обрати пункт NFL Subscription.

Вас переведе на сторінку, де вказана оплата 0,00 грн. Для завершення активації потрібно ввести дані платіжної карти. З вас нічого не зніме (проведеться транзакція за 0,00 грн).

Коли карта буде підв’язана до акаунту DAZN ви, як користувач в Україні, зможете безкоштовно насолоджуватися трансляцією фінальної гри.

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