Месси в рекламе пива и 12,5 млн пицц. Невероятные факты про Супербоул 2024

Супербоул 2024 - финальная игра сезона в профессиональном американском футболе (НФЛ) между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс - состоится в ночь на 12 февраля Лас-Вегасе. Традиционно в перерыве этого матча состоится главное шоу всего спортивного мира - Halftime Show.

РБК-Украина (проект Styler) собрал несколько интересных фактов о финале и невероятном шоу в перерыве Супербоула, которое очаровывает всех болельщиков на стадионе и у экранов телевизоров.

Интересные факты о Супербоуле 2024

Это будет восьмой финал для Сан-Франциско Форти Найнерс , одержавших пять побед и всего дважды проигравших. У них есть шанс сравниться с Нью-Инглендом Петриотс и Питтсбург Стилерс по количеству побед в Суперкубке (шесть).

Сан-Франциско Форти Найнерс Действующие чемпионы НФЛ Канзас-Сити Чифс, за которых играет бойфренд Тейлор Свифт Тревис Келси, в случае победы в этом году станут первой командой, которая выиграла Суперкубок дважды подряд после Нью-Ингленда Петриотса, которым это удалось в 2003 и 2004 годах.

Стадион, на котором пройдет Супербоул (фото: instagram.com/nfl)

Согласно данным сайта перепродажи билетов StubHub, нынешний Супербоул станет самым дорогим за всю историю. Средняя цена билета составляет около 8600 долларов!

30-секундная реклама на CBS во время финала стоит 7 млн долларов. Более 50 рекламодателей соревнуются за внимание около 100 млн зрителей, которые будут смотреть матч.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси появится в рекламе бренда пива Michelob вместе с членом Зала славы НФЛ Дэном Марино.

Актер Кристофер Уокен сыграл главную роль в рекламе BMW.

Также в финале будет показана реклама страховой компании State Farm, где снялся Арнольд Шварценеггер.

Apple Music является спонсором музыкального шоу в этом году во время перерыва Супербоула. В прошлом году во время выступления Рианны "яблочная" компания переняла на себя спонсорство, заменив Pepsi, являвшуюся спонсором музыкального действа 10 лет подряд.

Хедлайнером перерыва будет восьмикратный обладатель премии "Грэмми" Ашер, ранее выступавший с Black Eyed Peas нв перерыве Супербоула в 2011 году. С ним выступят также звездные гости, имена которых не разглашают.

При этом известно, что исполнительница музыки в стиле кантри Риба МакИнтайр исполнит национальный гимн США, а актер Даниэль Дюрант сделает это жестом.

Также в рамках шоу перед игрой Post Malone исполнит "America the Beautiful", Андра Дэй исполнит "Lift Every Voice and Sing", а актриса Анхель Пиньоро исполнит обе песни на языке жестов.

Post Malone (фото: instagram.com/nfl)

Торгово-промышленная палата США ожидает, что игра принесет в бюджет Лас-Вегаса более 500 млн долларов за один день. Согласно прогнозам, около 150 тыс. посетителей потратят в городе 215 млн долларов на еду и напитки, номера в гостиницах, сувениры Суперкубка и другие вещи. Эта цифра не включает деньги по ставкам.

К слову, азартные люди со всего мира уже сделали ставок на Суперкубок на сумму более 23 млрд долларов!

Во время финала только в США будет съедено около 12,5 млн пицц и 4 тыс. тонн гуакамоле, а 48 млн американцев закажут доставку еды на сумму более 1,25 млрд долларов. Также, по прогнозам, американцы закажут в канун финала пива почти на 11 млрд долларов!

В прошлом году зрителями было съедено столько картофеля фри, что им можно было бы наполнить 39 самолетов Boeing 747. В этом году будет не меньше.

Где смотреть Супербоул

Начало поединка запланировано на 15:30 11 февраля по местному времени, что соответствует 01:30 12 февраля по Киеву.

Официальный транслятор Super Bowl LVIII - телеканал CBS (Paramount+). В Великобритании матч покажут на ITV и Sky Sports, в Германии будет транслировать телекомпания RTL Group (RTL, Nitro), во Франции - BeIN Sports, в Италии - Mediaset Italia 1, в странах бывшей Югославии - Arena Sport.

Официальных трансляций матча в нашей стране не будет. Однако болельщики в Украине имеют возможность посмотреть игру бесплатно на платформе DAZN.

Как это сделать?

Сначала нужно создать аккаунт на сайте DAZN (предложение приобрести пакет трансляций можно проигнорировать).

Далее нужно вернуться на главную страницу сайта, нажать "Меню", зайти в свой аккаунт и выбрать пункт NFL Subscription.

Вас переведет на страницу, на которой указана оплата 0,00 грн. Для завершения активации необходимо ввести данные платежной карты. С вас ничего не снимет (пройдет транзакция на 0,00 грн.).

Когда карта будет подвязана к аккаунту DAZN, вы, как пользователь в Украине, сможете бесплатно наслаждаться трансляцией финальной игры.