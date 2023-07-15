ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жители Сумской области могут бесплатно эвакуироваться и получить за это выплаты: что известно

Новина українською →
Сумская область, Суббота 15 июля 2023 12:36
Жители Сумской области могут бесплатно эвакуироваться и получить за это выплаты: что известно Как эвакуироваться из Сумской области (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Жители Сумской области могут бесплатно эвакуироваться в Киев Укрзализныцей.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минреинтеграции.

Что известно об эвакуации

15 июля отправился первый эвакуационный поезд рейсом Сумы-Киев. Он будет курсировать каждый день по следующему расписанию:

  • из Сум будет отправляться в 6:47
  • будет прибывать в Киев в 11:41

Всех желающих и не имеющих жилья на месте прибытия Киевская ОВА будет размещать в модульном городке в Вышгородском районе.

Следует также добавить, что на вокзале Укрпочта будет выплачивать каждому гражданину по прибытию 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех других лиц.

Это и есть размеры выплат внутриперемещенным лицам.

Куда обращаться за помощью

По вопросам эвакуации обращайтесь:

  • по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55
  • на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48

Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078-84-33.

Какую помощь оказывают ВПЛ в Киевской области

Естественная помощь продуктами питания от Гуманитарного штаба Киева оказывается внутренне перемещенным лицам единовременно.

Если внутренне перемещенное лицо уже получало такую помощь в 2022 году, то оно может получить его повторно в 2023 году только в том случае, если у ВПЛ есть дети до 14 лет.

Для этого нужно обратиться в управление труда и социальную защиту населения района, в котором ВПЛ проживает.

Те ВПЛ, которые еще не получали помощь продуктами ни разу, могут также обратиться в управление труда и социальной защите и получить ее. Такая помощь предоставляется только раз в год.

Жители Сумской области могут бесплатно эвакуироваться и получить за это выплаты: что известно

Скриншот: kyivcity.gov.ua

Ранее мы рассказывали, какие категории ВПЛ могут получить временное жилье.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Внутренне перемещенные лица