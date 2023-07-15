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Мешканці однієї області можуть безкоштовно евакуюватися та отримати за це виплати: що відомо

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Сумська область, Субота 15 липня 2023 12:36
Мешканці однієї області можуть безкоштовно евакуюватися та отримати за це виплати: що відомо Як евакуюватися з Сумської області (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Мешканці Сумської області можуть безкоштовно евакуюватися до Києва Укрзалізницею.

Про це повідомили в Telegram-каналі Мінреінтеграції.

Що відомо про евакуацію

15 липня вирушив перший евакуаційний потяг рейсом Суми-Київ. Він курсуватиме щодня за таким розкладом:

  • з Сум відправлятиметься о 6:47
  • прибуватиме до Києва об 11:41

Усіх охочих і тих, хто не має житла на місці прибуття, Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку у Вишгородському районі.

Варто також додати, що на вокзалі Укрпошта буде виплачувати кожному громадянину по прибуттю 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для всіх інших осіб.

Це і є розміри виплат внутрішньо переміщеним особам.

Куди звертатися за допомогою

З питань евакуації звертайтеся:

  • за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55
  • на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48

Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.

Яку ще допомогу надають ВПО в Київській області

Натуральну допомогу продуктами харчування від Гуманітарного штабу Києва надають внутрішньо переміщеним особам одноразово.

Якщо внутрішньо переміщена особа вже отримувала таку допомогу у 2022 році, то вона може отримати її повторно у 2023 році тільки в тому випадку, якщо у ВПО є діти віком до 14 років.

Для цього потрібно звернутися до управління праці та соціального захисту населення району, в якому ВПО проживає.

Ті ВПО, які ще не отримували допомогу продуктами жодного разу, можуть також звернутися до управління праці та соціального захисту та отримати її. Така допомога надається лише раз на рік.

Мешканці однієї області можуть безкоштовно евакуюватися та отримати за це виплати: що відомо

Скриншот: kyivcity.gov.ua

Раніше ми розповідали, які категорії ВПО можуть отримати тимчасове житло.

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евакуація Внутрішньо переміщені особи