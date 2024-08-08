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Жители прифронтовой Кураховки получили проднаборы от Фонда Ахметова

Четверг 08 августа 2024 15:42
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Жители прифронтовой Кураховки получили проднаборы от Фонда Ахметова Жители прифронтовой Кураховки получили проднаборы от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Линия столкновения очень близка от Кураховки Донецкой области - жестокие обстрелы здесь каждый день. Но в этом населенном пункте остается более тысячи человек. Фонд Рината Ахметова на днях передал продуктовые наборы в Кураховку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уведомление фонда.

"Это значительный вклад в нашу жизнь. К сожалению, дохода у нас нет и продуктовая помощь очень нужна", - говорит местная жительница Эльнара, переселенка из Донецка.

Волонтер Николай Осиченко, посол фонда и руководитель Мариупольского телевидения, подчеркивает, что в Кураховке живут мирные украинцы и важно поддерживать их в сложные времена.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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