Мешканці прифронтової Курахівки отримали проднабори від Фонду Ахметова

Лінія зіткнення дуже близько від Курахівки на Донеччині - жорстокі обстріли тут щодня. Але у цьому населеному пункті лишається понад тисяча людей. Фонд Ріната Ахметова днями передав продуктові набори до Курахівки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

"Це значний внесок у наші життя. На жаль, доходу в нас немає і продуктова допомога дуже потрібна", - говорить місцева жителька Ельнара, переселенка з Донецька.

Волонтер Микола Осиченко, амбасадор фонду та керівник Маріупольського телебачення, підкреслює, що у Курахівці живуть мирні українці, і важливо підтримувати їх у складні часи.

З початку повномасштабної війни Фонд спрямував понад 350 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU