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Мерзенний холод і суцільні зливи: синоптики шокували прогнозом погоди

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Середа 02 червня 2021 20:30
Мерзенний холод і суцільні зливи: синоптики шокували прогнозом погоди Фото: Погода в Україні принесе похолодання і зливи (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе в деякі області потужні зливи, а температура місцями буде дуже низькою, як для третього дня літа.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

"3 червня вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомляють синоптики.

Згідно прогнозу синоптика Наталки Діденко, 3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Будуть дощі і на Приазов'ї, Луганщині і в Криму, але тут опади в четвер будуть чергуватися з проясненнями.

Температура завтра найнижча на півдні, сході і в центрі. Тут очікується від +14 до +18 градусів, а ось на заході і півночі трохи тепліше - до +20 градусів.

У Києві завтра ймовірність опадів низька, а повітря прогріється до +18+20 градусів.

Мерзенний холод і суцільні зливи: синоптики шокували прогнозом погоди

Погода в Україні 3 червня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде спекотне літо з 35-тиградусною спекою, і якою буде погода в червні, липні та серпні.

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