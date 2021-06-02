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Мерзкий холод и сплошные ливни: синоптики ошарашили прогнозом погоды

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Среда 02 июня 2021 20:30
Мерзкий холод и сплошные ливни: синоптики ошарашили прогнозом погоды Фото: Погода в Украине принесет похолодание и ливни (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет в некоторые области мощные ливни, а температура местами будет очень низкой, как для третьего дня лета.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

"3 июня ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сообщают синоптики.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3-го июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины. Будут дожди и на Приазовье, Луганщине и в Крыму, но здесь осадки в четверг будут чередоваться с прояснениями.

Температура завтра самая низкая на юге, востоке и в центре. Тут ожидается от +14 до +18 градусов, а вот на западе и севере немного теплее - до +20 градусов.

В Киеве завтра вероятность осадков низкая, а воздух прогреется до +18+20 градусов.

Мерзкий холод и сплошные ливни: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Погода в Украине 3 июня (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет жаркое лето с 35-тиградусной жарой, и какой будет погода в июне, июле и августе.

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