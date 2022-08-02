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"Мертвий сезон" на Арабатській стрілці: порожні пляжі, чайки і медузи (фото)

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Херсонська область, Вівторок 02 серпня 2022 17:47
"Мертвий сезон" на Арабатській стрілці: порожні пляжі, чайки і медузи (фото) Як виглядають зараз пляжі на Арабатській стрілці (Колаж РБК - Україна, фото: Наше місто)
Автор: Анна Шиканова

В Україні початок серпня - розпал курортного сезону. Зазвичай в ці дні велика частина українців відпочиває на пляжах. Але не цього року.

Щасливцеве на Арабатській стрілці в Херсонській області зараз більше схоже на декорації для зйомок фільму про Дикий Захід, де немає ніякої цивілізації.

Як зараз виглядають пляжі в Херсонській області, розповіли у виданні "Наше місто".

Курортне селище Щасливцеве на початку серпня зазвичай наповнено туристами. А зараз там - "мертвий сезон". Кіоски, кафе і магазини на центральній вулиці селища - закриті.

На пляжах біля моря людей практично немає. Зрідка трапляються сім'ї місцевих жителів. Є тільки чайки та медузи.

&quot;Мертвий сезон&quot; на Арабатській стрілці: порожні пляжі, чайки і медузи (фото)&quot;Мертвий сезон&quot; на Арабатській стрілці: порожні пляжі, чайки і медузи (фото)&quot;Мертвий сезон&quot; на Арабатській стрілці: порожні пляжі, чайки і медузи (фото)&quot;Мертвий сезон&quot; на Арабатській стрілці: порожні пляжі, чайки і медузи (фото)

Фото: пляжі на Арабатській стрілці ("Наше місто")

Абсолютно пустельні та інші курорти Херсонської області. Курорти, де ще минулого року були тисячі відпочиваючих, зараз стоять порожні. Немає нікого в Генічеській Гірці та Стрілковому.

Місцеві жителі, які щорічно заробляли на здачу в оренду житла туристам, пропонують зараз кімнати практично за копійки.

У самому Генічеську ситуація просто катастрофічна - люди залишилися без засобів до існування і живуть в постійному страху. Там регулярно чути вибухи, автоматні черги й в небі кружляє російська авіація.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виглядають пляжі окупованого Маріуполя в розпал сезону.

А ще розповідали про те, що українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.

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пляж море Геническ
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