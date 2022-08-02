"Мертвий сезон" на Арабатській стрілці: порожні пляжі, чайки і медузи (фото)

Щасливцеве на Арабатській стрілці в Херсонській області зараз більше схоже на декорації для зйомок фільму про Дикий Захід, де немає ніякої цивілізації.

В Україні початок серпня - розпал курортного сезону. Зазвичай в ці дні велика частина українців відпочиває на пляжах. Але не цього року.

Як зараз виглядають пляжі в Херсонській області, розповіли у виданні " Наше місто ".

Курортне селище Щасливцеве на початку серпня зазвичай наповнено туристами. А зараз там - "мертвий сезон". Кіоски, кафе і магазини на центральній вулиці селища - закриті.

На пляжах біля моря людей практично немає. Зрідка трапляються сім'ї місцевих жителів. Є тільки чайки та медузи.

Фото: пляжі на Арабатській стрілці ("Наше місто")

Абсолютно пустельні та інші курорти Херсонської області. Курорти, де ще минулого року були тисячі відпочиваючих, зараз стоять порожні. Немає нікого в Генічеській Гірці та Стрілковому.

Місцеві жителі, які щорічно заробляли на здачу в оренду житла туристам, пропонують зараз кімнати практично за копійки.

У самому Генічеську ситуація просто катастрофічна - люди залишилися без засобів до існування і живуть в постійному страху. Там регулярно чути вибухи, автоматні черги й в небі кружляє російська авіація.