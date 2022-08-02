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"Мертвый сезон" на Арабатской стрелке: пустые пляжи, чайки и медузы (фото)

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Херсонская область, Вторник 02 августа 2022 17:47
"Мертвый сезон" на Арабатской стрелке: пустые пляжи, чайки и медузы (фото) Как выглядят сейчас пляжи на Арабатской стрелке (Коллаж РБК-Украина, фото: Наше місто)
Автор: Анна Шиканова

В Украине начало августа - разгар курортного сезона. Обычно в эти дни большая часть украинцев отдыхает на пляжах. Но не в этом году.

Счастливцево на Арабатской стрелке в Херсонской области сейчас больше похоже на декорации для съемок фильма о Диком Западе, где нет никакой цивилизации.

Как сейчас выглядят пляжи в Херсонской области, рассказали в издании "Наше місто".

Курортный поселок Счастливцево в начале августа обычно наполнен туристами. А сейчас там - "мертвый сезон". Киоски, кафе и магазины на центральной улице поселка - закрыты.

На пляжах у моря людей практически нет. Изредка попадаются семьи местных жителей. Есть только чайки и медузы.

&quot;Мертвый сезон&quot; на Арабатской стрелке: пустые пляжи, чайки и медузы (фото)&quot;Мертвый сезон&quot; на Арабатской стрелке: пустые пляжи, чайки и медузы (фото)&quot;Мертвый сезон&quot; на Арабатской стрелке: пустые пляжи, чайки и медузы (фото)&quot;Мертвый сезон&quot; на Арабатской стрелке: пустые пляжи, чайки и медузы (фото)

Фото: Пляжи на Арабатской стрелке ("Наше місто")

Абсолютно пустынны и другие курорты Херсонской области. Курорты, где еще в прошлом году были тысячи отдыхающих, сейчас стоят пустые. Нет никого в Генической горке и Стрелковом.

Местные жители, которые ежегодно зарабатывали на сдачу в аренду жилья туристам, предлагают сейчас комнаты практически за копейки.

В самом Геническе ситуация просто катастрофическая - люди остались без средств к существованию и живут в постоянном страхе. Там регулярно слышны взрывы, автоматные очереди и в небе кружит российская авиация.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядят пляжи оккупированного Мариуполя в разгар сезона.

А еще рассказывали о том, что украинка опозорила россиянина на турецком пляже.

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пляж море Геническ
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