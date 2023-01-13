Заморозит и заметет снегом? Синоптики дали новый прогноз на февраль 2023

Погода в феврале 2023 года не предвидится суровой и "лютой". Напротив – синоптики предполагают теплый зимний месяц, а снегопады и сильные морозы маловероятны.

Читайте ниже в материале Styler, что будет в конце зимы с погодой.

Синоптики ресурса Gismeteo в прогнозе на месяц (данные для Киева) не предполагают суровых февральских морозов или снегопадов.

Наоборот, месяц будет умеренно теплый, как для зимнего. Температура будет колебаться днем на плюсовой отметке в первую половину месяца, а во вторую – вероятен небольшой минус.

Интересно, что даже на Крещение суровых морозов не предполагается.

Погода в Киеве на месяц (скриншот)

По данным книги народного синоптика Леонида Горбаня "Погода до 2030 года", февраль станет переменчивым. Сильные морозы предполагаются 3-4 февраля, а также с 21 февраля и до конца месяца. В другие периоды ожидается оттепель или умеренные морозы.

Прогноз синоптика на февраль:

1-3 – морозы умеренные,

3 – снег,

3-4 – сильные морозы,

6-8 – ослабление морозов,

9-12 – снег,

18-20 – оттепель,

с 21 и до конца месяца – сильные морозы,

21-22 – снег.

Вера Балабух, завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины, считает, что февраль будет не очень холодным и будет похожим на декабрь 2022. А самым холодным месяцем зимы останется январь.

"В феврале будет не очень холодно: средняя в месяц температура воздуха будет колебаться от +2 на юге до -2 - на северо-востоке.

Отрицательная средняя температура в пределах от 0 до -2 и ниже будет характерна в декабре только для северных, центральных, восточных областей страны и высокогорья Карпат", - рассказала метеоролог.