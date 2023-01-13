Заморозит и заметет снегом? Синоптики дали новый прогноз на февраль 2023
Погода в феврале 2023 года не предвидится суровой и "лютой". Напротив – синоптики предполагают теплый зимний месяц, а снегопады и сильные морозы маловероятны.
Читайте ниже в материале Styler, что будет в конце зимы с погодой.
Синоптики ресурса Gismeteo в прогнозе на месяц (данные для Киева) не предполагают суровых февральских морозов или снегопадов.
Наоборот, месяц будет умеренно теплый, как для зимнего. Температура будет колебаться днем на плюсовой отметке в первую половину месяца, а во вторую – вероятен небольшой минус.
Интересно, что даже на Крещение суровых морозов не предполагается.
Погода в Киеве на месяц (скриншот)
По данным книги народного синоптика Леонида Горбаня "Погода до 2030 года", февраль станет переменчивым. Сильные морозы предполагаются 3-4 февраля, а также с 21 февраля и до конца месяца. В другие периоды ожидается оттепель или умеренные морозы.
Прогноз синоптика на февраль:
- 1-3 – морозы умеренные,
- 3 – снег,
- 3-4 – сильные морозы,
- 6-8 – ослабление морозов,
- 9-12 – снег,
- 18-20 – оттепель,
- с 21 и до конца месяца – сильные морозы,
- 21-22 – снег.
Вера Балабух, завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины, считает, что февраль будет не очень холодным и будет похожим на декабрь 2022. А самым холодным месяцем зимы останется январь.
"В феврале будет не очень холодно: средняя в месяц температура воздуха будет колебаться от +2 на юге до -2 - на северо-востоке.
Отрицательная средняя температура в пределах от 0 до -2 и ниже будет характерна в декабре только для северных, центральных, восточных областей страны и высокогорья Карпат", - рассказала метеоролог.
Ранее мы писали, что в Киеве из-за аномального потепления расцвели сакуры и полетели бабочки.
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