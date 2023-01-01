Шаттлы в Буковель и зимняя сказка. Забытый ранее уголок Карпат снова приобретает популярность

Долгое время небольшой остановочный пункт Татаров в Ворохтянском территориальном сообществе Ивано-Франковской области не рассматривался как потенциальный "магнит" для пассажирского потока. Даже при том, что рядом проходит автотрасса на горнолыжный курорт Буковель.

Но в последнее время благодаря развитию железнодорожного сообщения он получил "вторую жизнь" и даже становится транспортным хабом.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал эксперт по железнодорожному транспорту и автор канала "Железные магистрали" Олег Васильев.

Даже во время блекаутов. Зимние туристические маршруты раскрыли потенциал Татарова

До 2014 железной дорогой в направлении Рахова даже не было ни одного поезда дальнего сообщения, кроме поезда Львов-Рахов. Логистический потенциал Татарова удалось раскрыть после назначения ряда поездов, связавших горный регион с Киевом, Одессой, Харьковом и другими городами.

"Но на том этапе еще не совсем были удобны графики движения, и отсутствует сервисный компонент на железнодорожной остановке. Вокзал, являющийся памятником архитектуры, построенный в 1932 году, стоял заброшенный и не использовался для приема пассажиров", – говорит он.

Фото: Поезд Укрзализныци на вокзале в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

В 2021 году "Укрзализныця" активно продвигала идею развития зимних туристических маршрутов. К процессу подключились железнодорожные активисты, предлагавшие варианты улучшения логистики. На этой волне богом забытый остановочный пункт Татаров не только получил вторую жизнь, но и переродился в транспортный хаб.

"14 декабря 2021 года "Укрзализныця" презентовала проект, ставший одним из успешных примеров инвестиций в развитие пассажирского сообщения. В Татарове продлили платформу под 12 вагонов, установили освещение, туалеты, отремонтировали вокзал. Теперь туристы имеют возможность ожидать прибытия поезда в теплом помещении, а не во дворе, как это было раньше. Расписание поездов было составлено таким образом, чтобы прибытие/отправление имело удобное время", – добавляет Васильев.

Фото: Железнодорожная станция теперь называется Татаров-Буковель (wikipedia.org)

У железнодорожной остановки разместилась стоянка для шаттлов, которые ездят на горнолыжный курорт. Рядом находится трасса и автобусная остановка, откуда можно доехать до других туристических локаций. Остановочный пункт был переименован, теперь он называется Татаров-Буковель. Это также сыграло свою роль в привлечении пассажиропотока к этой локации.

"Сейчас через Татаров ходит пять пар пассажирских поездов. Эта остановка продолжает оставаться популярной локацией для туристов даже во время блекаутов и полномасштабной войны", – замечает блоггер.

Здание железнодорожного вокзала Татарова было построено в 1894 году. Сегодня он отнесен к списку местных достопримечательностей. Многие считают этот вокзал одним из самых лучших железнодорожных архитектурных проектов конца 19 и начала 20 века. До 1990-х годов в Татарове работали три железнодорожных пути, теперь его снова пытаются возродить.

Чем интересен Татаров в Карпатах для туристов

По официальным данным, население Татарова составляет чуть более 1500 человек. Находится населенный пункт на реке Прут, что делает его еще более живописным местом. В польских путеводителях начала 1900-х годов Татаров называли климатическим курортом. Да и сегодня здесь удобно находиться в любое время года.

Фото: Зимние пейзажи Татарова (скриншот с сайта booking.com)

Татаров осенью – комфортное место для сбора грибов и ягод осенью среди лесов. Также здесь приятно просто прогуляться по свежему воздуху в окружении гор.

Татаров зимой подойдет тем, кто любит атмосферу зимней сказки в окружении гор. Сейчас многие едут в Татаров или на несколько дней, или на дольше – местные отели обеспечены генераторами.

Фото: Местные отели (скриншот с сайта booking.com)

Недалеко от Татарова находятся:

Село Микуличин – аутентичная гуцульская деревня, где можно увидеть старинные деревянные виллы , сохранившиеся здесь со времен Австро-Венгрии;

– аутентичная гуцульская деревня, где можно увидеть , сохранившиеся здесь со времен Австро-Венгрии; Поселок Ворохта – интересный населенный пункт, расположенный сразу у Татарова. Каменные виадуки, канатная дорога, старая часовня и заброшенный трамплин – лишь некоторые из локаций, которые можно увидеть в этом поселке за неполный день;

– интересный населенный пункт, расположенный сразу у Татарова. Каменные и заброшенный трамплин – лишь некоторые из локаций, которые можно увидеть в этом поселке за неполный день; Яремче – считается одним из самых удобных мест для отдыха в Карпатах. Недалеко находятся водопад Пробий, Скалы Довбуша и другие достопримечательности;

– считается одним из самых удобных мест для отдыха в Карпатах. Недалеко находятся водопад Пробий, Скалы Довбуша и другие достопримечательности; Водопад Женецкий Гук. Один из самых красивых водопадов в Украинских Карпатах, расположенный на потоке Жнец прямо между массивами хребтов Явирника и Хомяка-Синяка. Водопад расположен на высоте 900 метров над уровнем моря. Есть легенда, что название Гук происходит от шума воды в водопаде, который звучит далеко вокруг.

Ранее сообщалось, какие зимние курорты будут работать в Карпатах в этом году.