Кружево и бахрома: Андре Тан назвал тренды 2025 года, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Отметим, что в предыдущем видео дизайнер уже называл тренды, которые будут в моде в 2025 году. Это приталенные силуэты, яркие элементы и детали в образе, а также коричневый цвет Mocha Mousse.

В новом видео дизайнер продолжил рассказывать о трендах, отметив, что эти стали его самыми любимыми.

Кружево и кружевные элементы

Кружево возвращается на модную арену в 2025 году, привнося в гардероб романтику, утонченность и легкость. Этот изысканный материал не теряет своей популярности, но в новом сезоне он приобретает современные и даже дерзкие интерпретации.

"В 2025 году кружево будет просто повсюду. Колготки, топы, рукавички, обувь, носки и что угодно. Это женственно и сексуально, поэтому я просто обожаю этот тренд и я в восторге. Обязательно добавьте кружевные акценты в свой гардероб. Они сделают твой образ изысканным и сексуальным", - отметил Тан.

Это могут быть кружевные платья, топ из кружева в сочетании с джинсами и кожаными куртками, юбки с акцентом в виде кружева. Кроме того, шарфы, сумки или даже обувь с кружевными вставками добавят нотку романтики в любой образ.

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Стиль бохо

Название "бохо" происходит от слова "богемный" (bohemian), которое изначально описывало образ жизни артистов, музыкантов и путешественников. Бохо-стиль как направление моды приобрел популярность в 1960-х и 1970-х годах с расцветом хиппи-культуры. Современный бохо сохранил дух свободы, добавив нотки роскоши и утонченности.

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"Стиль бохо ворвался в тренды еще в прошлом году. Бохо-шик - это всегда натуральные ткани, свободные, объемные силуэты, многослойность, множество деталей, бахрома, кружево, вышивка, рюши, все яркое, цвета яркие, принты. И что касается аксессуаров, то это шляпки, платки, повязки и веселая бижутерия", - отметил Андре Тан.

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Дизайнер подчеркнул, что обожает этот стиль, так как это стиль 1970-х.

"70-е - это моя самая любимая эпоха, если говорить про историю костюма", - подчеркнул он.

Ключевые элементы образа бохо:

Легкие платья с этническими узорами или однотонные макси

Юбки в стиле хиппи с цветочными или геометрическими принтами

Кардиганы, кимоно, пончо и жилеты добавляют объем и глубину

Принты, вышивки и аппликации, вдохновленные культурами разных стран

Украшения с элементами культуры: индийские, африканские, мексиканские мотивы.

Бахрома

В 2025 году бахрома возвращается на модный Олимп, становясь ключевым элементом для создания стильных и динамичных образов. Этот декоративный элемент символизирует легкость, движение и смелый подход к стилю.

"Бахрома - это ключевой элемент бохо-шика и универсальная деталь, которая идеально вписывается в гардероб каждой девушки. В 2025 году бахромы будет очень много", - подчеркнул Тан.

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Как использовать бахрому в образах 2025 года?

Верхняя одежда

Пальто и куртки: бахрома украшает рукава, спину или края подола, добавляя акцент в повседневные вещи.

Жилеты: этнические мотивы с бахромой идеально сочетаются с джинсами или макси-юбками.

Аксессуары

Сумки: клатчи и сумки с бахромой - мастхэв 2025 года. Они подходят как для повседневных образов, так и для вечерних выходов.

Обувь

Бахрома на сапогах, ботильонах или сандалиях добавляет образу вестерн-шика.

Одежда

Платья: вечерние модели с длинной бахромой выглядят эффектно и подчеркивают движение.

Юбки и топы: бахрома создает стильный акцент, особенно если она выполнена из кожи, замши или металлизированных нитей.

Украшения

Бахрома на серьгах, ожерельях или браслетах делает образ более изящным и модным.