Брюки карго, короткая дубленка и пуховик: какие тренды выбирают Надя Дорофеева и бывшая Остапчука

Зимние образы с короткой дубленкой, пуховиком и штанами карго - это отличная комбинация для стильного и комфортного образа в холодное время года. Такие вещи сочетают практичность, тепло и модные акценты.

Надя Дорофеева

Как и многие украинские инфлюенсеры и знаменитости, артистка имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети Instagram снимками как в повседневных и стритстайл луках, так и образами со съемок и различных мероприятий.

Дорофеева показала тренды зимы 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На этот раз популярная украинская певица Надя Дорофеева отправилась со своим супругом, ресторатором Мишей Кацуриным в отпуск.

Дорофеева на отдыхе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара орендовала домик в горах, чтобы быть подальше от цивилизации. Там она показала уютный образ с пуховиком, который сможет повторить каждая.

Певица показала образ на зимний сезон (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Для расслабленного образа артистка выбрала пуховик молочного оттенка в стиле оверсайз. Его она дополнила серыми спортивными штанами и трендовой шапкой с отворотом в тон к куртке. Завершали лук Дорофеевой стильные меховые угги.

Надя Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер и юрист Кристина Горняк также отправилась на минувших выходных на отдых со своими подругами. Она выбрала готельный комплекс со спа во Львовской области.

Горняк продемонстрировала сразу несколько трендов в своих луках. Она выбрала короткую дубленку рыжего оттенка с большим воротником и мехом контрастного цвета. К слову, такие модели из натуральной овчины обеспечат тепло и защиту от холода даже в самые морозные дни.

Горняк показала стильную дубленку на зиму 2025 (фото: instagram.com/kristygor)

Также Горняк дополнила образ трендовыми штанами карго с накладными карманами и затяжками снизу, однотонной гольфом-водолазкой с молнией на шее и грубыми ботинками из коричневой замши.

Отметим, что штаны карго действительно остаются в тренде и зимой 2025 года, сочетая удобство, стиль и функциональность. Этот фасон продолжает пользоваться популярностью благодаря своей универсальности и способности адаптироваться под разные стили.

Образ бывшей Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)

В 2025 году модели штанов карго становятся более утепленными, с использованием теплых материалов, таких как флис, шерсть или специальный синтепон. Это делает их идеальными для зимних холодов.

Кристина Горняк на отдыхе (фото: instagram.com/kristygor)

Также в тренде карго с множеством карманов, ремней и застежек, что подчеркивает военный или милитари-стиль. Эти элементы делают штаны более функциональными и стильными.

Кристина Горняк в брюках карго (фото: instagram.com/kristygor)