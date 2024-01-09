В сети появились первые живые фото Xiaomi 14 Ultra с камерой-монстром

В октябре прошлого года компания Xiaomi порадовала своих поклонников выходом на рынок новых моделей смартфонов - Xiaomi 14 и 14 Pro. Однако последние несколько недель начались слухи о более продвинутой версии под названием Xiaomi 14 Ultra.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технологиях Gizmochina .

Несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны Xiaomi, в интернете появились утечки информации, которые предоставляют предварительное представление об устройстве.

Фотографии, вероятно, были сделаны в процессе тестирования камеры и демонстрируют смартфон, скрытый в защитном чехле. На данный момент дизайн устройства остается неизвестным, но на изображениях виден выступ камеры с перископическим объективом в правом нижнем углу.

В правом нижнем углу видно выступление камеры (фото: Gizmochina)

На снимках видны сравнения размеров Xiaomi 14 Ultra с моделями Xiaomi 14 Pro и Vivo X100 Pro. Кроме того, предполагается, что у Xiaomi 14 Ultra будет аналогичная рамка, как у Xiaomi 13 Ultra. Замечена белая этикетка с маркировкой "N1", "P2" и "EU" на задней панели смартфона, что вызывает дополнительные предположения.

Согласно информации Xiaomiui, "N1" может указывать на номер модели флагманской камеры Leica, что укрепляет вероятность того, что это действительно Xiaomi 14 Ultra. P2 наверняка указывает на прототип еще не завершенного устройства, а EU намекает на глобальную версию для европейских рынков.

Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra (фото: Gizmochina)

Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Pro (фото: Gizmochina)

Хотя модуль камеры остается пока не полностью видимым, ожидается, что у него будет круглый дизайн с четырьмя объективами. По данным источника Digital Chat Station, у Xiaomi 14 Ultra будет основной сенсор на 50 мегапикселей (Sony LYT 900 с оптической стабилизацией изображения) с возможностью регулировки диафрагмы.

Предполагается, что к основному датчику добавятся телеобъектив на 50 МП, еще один перископический объектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 50 МП.

Инсайдерская информация также намекает на возможное использование титановой рамы в Xiaomi 14 Ultra вместо алюминиевой, используемой в стандартной версии Xiaomi 14 Pro.

Кроме того, есть слухи о наличии двусторонней связи и встроенного аккумулятора емкостью 5180 мА/ч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

Ожидается, что официальная презентация Xiaomi 14 Ultra состоится в апреле 2024 вместе с серией Xiaomi Pad 7.