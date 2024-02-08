Apple активно работает над iPhone-раскладушкой и складным iPad: что известно

Apple активно занимается разработкой складных конструкций для iPhone. Согласно публикации, компания начала этот процесс еще в 2018 году и на текущий момент у нее имеется по крайней мере два прототипа раскладушек.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американское бизнес-издание The Information , ориентированное на технологическую индустрию.

Что известно на данный момент

Компания также обсуждала с азиатскими производителями заказы на компоненты для складных устройств различных размеров, включая одно из них, которое, возможно, окажется гибким iPad.

В отчете отмечается, что команда дизайнеров стремилась создать устройство, в два раза тоньше текущих моделей смартфонов, чтобы в сложенном виде оно не было слишком толстым. Исследовалась также возможность добавления дополнительных наружных экранов.

Однако практические сложности, особенно с батареями и дисплеями, создают препятствия для достижения этих амбициозных целей.

В отчете также отмечается, что Apple замедлила разработку складного iPhone примерно в 2020 году, сосредоточив внимание на складывающемся внутрь планшете размером с iPad mini, то есть с экраном около восьми дюймов.

Примерный вид iPhone-раскладушки (фото: MacRumors)

Гибкий iPad подразумевает менее строгие требования к форм-фактору по сравнению с телефоном, что позволяет устройству быть толще и упрощает решение задачи.

На данный момент компания из Купертино работает над уменьшением складки в середине дисплея, которая появляется после многократного складывания. Цель заключается в том, чтобы в развернутом состоянии устройство лежало абсолютно ровно, обеспечивая нормальное взаимодействие пользователей с экраном и свободное использование Apple Pencil для рисования.

Несмотря на продолжительную разработку, складные устройства от Apple находятся на ранней стадии, и их выпуск, вероятно, не произойдет до 2026 года. Информационное агентство предупреждает, что проекты могут быть отменены, если конечный продукт не соответствует высоким стандартам качества компании.