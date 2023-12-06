В сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: "Веселка", огоньки и радость
До войны в Мариуполе в День Святого Николая начиналась настоящая новогодняя сказка. В этот день город сиял разноцветными огнями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.
Каким был новогодний Мариуполь
В частности, в этот день до войны традиционно включали сказочную иллюминацию и открывали праздничную елку.
"Наш город превращался в настоящую сказку. С резиденцией Святого Николая, световой инсталляцией, арками-звездами. Десятки праздничных огоньков освещали площадь перед драматическим театром, юбилейный парк Гурова и "Веселку", - говорится в сообщении
Также транспорт сверкал "мишурой и серпантином", а в вечернее время освещал дороги светом разноцветных гирлянд.
Тогда люди активно планировали свою жизнь, загадывали желания и проводили время с родными за новогодним столом.
Сейчас желание одно на всех - вернуть свободный украинский Мариуполь.
Как выглядел зимой Мариуполь до войны (фото: t.me/mariupolrada)
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупант изнасиловал украинку за ее отказ ехать в Россию.
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