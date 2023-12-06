ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: "Веселка", огоньки и радость

Мариуполь, Среда 06 декабря 2023 16:52
UA EN RU
В сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: "Веселка", огоньки и радость Новогодние фото Мариуполя до войны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

До войны в Мариуполе в День Святого Николая начиналась настоящая новогодняя сказка. В этот день город сиял разноцветными огнями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Каким был новогодний Мариуполь

В частности, в этот день до войны традиционно включали сказочную иллюминацию и открывали праздничную елку.

"Наш город превращался в настоящую сказку. С резиденцией Святого Николая, световой инсталляцией, арками-звездами. Десятки праздничных огоньков освещали площадь перед драматическим театром, юбилейный парк Гурова и "Веселку", - говорится в сообщении

Также транспорт сверкал "мишурой и серпантином", а в вечернее время освещал дороги светом разноцветных гирлянд.

Тогда люди активно планировали свою жизнь, загадывали желания и проводили время с родными за новогодним столом.

Сейчас желание одно на всех - вернуть свободный украинский Мариуполь.

В сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьВ сети показали новогодние фото Мариуполя до оккупации: &quot;Веселка&quot;, огоньки и радостьКак выглядел зимой Мариуполь до войны (фото: t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупант изнасиловал украинку за ее отказ ехать в Россию.

Также читайте, что летом в Мариуполе пляжи были "забиты" мертвыми медузами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Праздники в Украине Новогодние праздники