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Можно носить как часы. Samsung представила концепт гибкого смартфона-браслета (фото)

Среда 28 февраля 2024 16:32
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Можно носить как часы. Samsung представила концепт гибкого смартфона-браслета (фото) Samsung представила Cling Band - концепт гибкого смартфона-браслета (фото: Unslash)
Автор: Павел Колесник

Samsung постоянно представляет увлекательные концепции смартфонов, которые она демонстрирует на мировых выставках. На примере MWC в Барселоне компания представила концепт Cling Band - это гибкий смартфон, который удобно носить на запястье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий источник последних новостей про Samsung SamMobile.

Что известно о смартфоне-браслете

Гибкий OLED-экран делает этот гаджет уникальным. Когда он развернут в режиме моноблока, его внешний вид аналогичен обычному смартфону: тонкий корпус, безрамочный экран спереди, а также камера на задней панели. Порт USB Type-C и динамик расположены внизу.

В свернутом состоянии устройство напоминает дугу моста, позволяя носителю закрепить его на запястье. На задней панели находится пульсометр, который при использовании на запястье может отслеживать пульс и другие параметры здоровья.

Можно носить как часы. Samsung представила концепт гибкого смартфона-браслета (фото)Можно носить как часы. Samsung представила концепт гибкого смартфона-браслета (фото)Можно носить как часы. Samsung представила концепт гибкого смартфона-браслета (фото)Как будет выглядеть смартфон-браслет от Samsung (фото: SamMobile)

На текущем этапе это лишь концепция, созданная для демонстрации возможностей гибких OLED-экранов от Samsung Display.

Однако основной недостаток этой идеи заключается в том, что при использовании устройства в роли телефона оно не сможет измерять пульс и другие метрики, что делает предоставленную им информацию о состоянии здоровья неполной.

Кроме того, удобство использования устройства на руке в качестве фитнес-трекера также вызывает определенные трудности.

Напомним, что Samsung разрабатывает смартфон-гармошку, которую может выпустить уже в этом году.

А еще у нас есть материал о том, как YouTube-блогер сравнил все три флагмана Samsung Galaxy S24 и какой из этого вышел результат.

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