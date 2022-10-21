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В сети напомнили, как "совок" вел антиукраинскую пропаганду в кино (видео)

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 12:30
В сети напомнили, как "совок" вел антиукраинскую пропаганду в кино (видео) Советский фильм унизил украинских писателей (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в сети появился отрывок из советского фильма, напоминающий об активной антиукраинской пропаганде, которую вел советский союз на протяжении всего своего существования.

Видео на своей странице в Twitter опубликовала журналистка Дарка Гирна.

О чем идет речь в отрывке?

В сцене из фильма "Об этом нельзя забывать" показано, как героиня Галина читает стихи молодого писателя Ростислава.

Прочитав строчки о любви к Украине, девушка спрашивает, зачем он это написал.

Она говорит, что это "гнилые стишки", как для студента исторического факультета.

Очевидно, Галина намекает, что историк должен знать правдивую историю и об Украине в том числе.

Интересной деталью является то, что девушка произносит слово "Украина" с ударением на букву "а" на русский манер.

В сети напомнили, как &quot;совок&quot; вел антиукраинскую пропаганду в кино (видео)В сети напомнили, как &quot;совок&quot; вел антиукраинскую пропаганду в кино (видео)В сети напомнили, как &quot;совок&quot; вел антиукраинскую пропаганду в кино (видео)

Фото из фильма "Об этом нельзя забывать"

Галина даже говорит, что под такими стихами может подписаться враг. А речь идет именно о тех врагах союза, которых он выдумал себе сам.

В результате девушка говорит, что Украину воспевать можно, но Ростислав смотрит на нее "не их глазами, а глазами Грушевского".

"О какой любви ты говоришь в стихах? Это ведь не наша Украина, не советская", - разочаровывается в конце концов Галя.

О фильме

"Об этом нельзя забывать" - это российский советский черно-белый пропагандистский фильм. Действие происходит после завершения Второй мировой войны на Западной Украине.

Видный украинский писатель-коммунист Александр Гармаш написал книгу, в которой заклеймил врагов СССР. Враги СССР пытаются убить Гармаша.

В основу фильма положена идеализированная история из жизни украинского писателя Ярослава Галана, который пользовался поддержкой советской власти.

Раньше мы рассказывали о скандале в филармонии Ровно с советскими билетами.

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