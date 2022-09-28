Мэр польского города жалуется на беженок из Закарпатья: получают помощь и возвращаются

По словам мэра Перемышля Войцеха Бакуна, их город является одним из первых, в котором останавливается после пересечения границы большинство людей, выезжающих из Украины.

Ситуация с соцпомощью в Перемышле

"Это был огромный вызов для местных властей, которые справились с ситуацией, организовав проживание, транзит, питание, транспорт и волонтеров. С начала войны гражданам Украины в Перемышле выдано 4172 номера PESEL. Мы можем тратить 40 ежедневно", - отмечает Витольд Волчик из пресс-службы мэрии в Перемышле.

Чиновники при этом подчеркивают, что ежедневное принятие столь больших групп людей "порождает много проблем".

В мэрии также рассказали, что первые группы гражданок Украины, которые приезжают только ради получения помощи, были замечены еще в мае. Речь идет о женщинах с детьми из Закарпатья. В июле наблюдалась аналогичная интенсивность, в августе их количество уже снизилось, а в сентябре вновь стали появляться такие организованные группы.

Как организованные группы получают помощь

В мэрии добавили, что часто вместе с женщинами было по 5-6 детей, а семьи - жители Закарпатской области. Что касается приезжих из прифронтовых регионов в Украине, то в неделю таких прибывает в Перемышль - единицы.

Один из чиновников получил инструкцию, которую передают друг другу "закарпатские беженки". В ней указаны адреса нужных институций, информация, где получить PESEL, открыть счет в банке и так далее.

Такие "организованные группы" не ожидают выплаты денег в Польше - лишь открывают счета в банках, у которых есть отделения в Украине, и возвращаются домой.

Гумпомощь "закарпатским беженкам" перестали выдавать

"Эти люди каждый день стоят в очереди перед мэрией, затем идут в MOPS и ZUS (соцзащиту), чтобы подать заявление на получение льгот. Затем возвращаются в Украину организованным транспортом. Организации, оказывающие гуманитарную помощь, уже осознали и перестали оказывать помощь таким людям", - говорится в сообщении Войцеха Бакуна в Facebook.

Мэр Перемышля подчеркивает, что выступает за предоставление помощи - но "в случае помощи беженцам, убегающим от войны".

"Я думаю, это не о переводе целых общин на нашу систему социальной помощи? Неверный путь! С самого начала, оказывая помощь, мы пытались сделать это самым умным способом, отсюда и обращение к депутатам, сенаторам, министрам опираться на эту процедуру, потому что мы как местные власти не имеем никаких инструментов, чтобы их предотвратить", - пишет чиновник.

Также Бакун пообещал направить письмо депутатам, сенаторам и министрам с призывом усилить систему помощи беженцам из Украины.

Какую денежную помощь могут получить украинцы в Польше

Украинцы, прибывая в Польшу из-за полномасштабного вторжения РФ, могут подать заявление на единовременную выплату 300 злотых (около 2220 гривен или 60 долларов). Также можно получить 500 злотых (примерно 3700 гривен или 100 долларов) ежемесячно на ребенка до 18 лет, если он находится в Польше, пишет Gazeta.pl.

Кроме того, украинские беженцы имеют право на семейный капитал по уходу за вторым ребенком до 35 месяцев. Он выплачивается ежемесячно по 100 злотых (около 740 гривен или 20 долларов) в течение года или ежемесячно в течение двух лет до 500 злотых.

В Польше призвали усилить систему помощи беженцам из Украины из-за "организованных групп" из Закарпатья (фото: facebook.com/BakunWojciech)