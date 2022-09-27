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Деньги на аренду жилья. Как украинцам в Польше получить субсидию

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 15:05
Деньги на аренду жилья. Как украинцам в Польше получить субсидию Фото: Улица в Варшаве (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Польши помогут украинским беженцам платить за арендуемое жилье. Для этого в стране действует программа жилищных субсидий для семей с низким доходом.

Как получить компенсацию и сколько времени можно будет пользоваться помощью государства, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inPoland .

Кто может претендовать на субсидию за жилье и коммунальные услуги

В Польше действует программа помощи людям, которым финансово сложно платить счета за жилье. Эта субсидия называется Dodatek mieszkaniowy. Для украинцев средства будут выплачиваться местными властями.

Помощь рассчитана на компенсацию при оплате за аренду жилья, текущие коммунальные платежи и административные сборы. В общей сложности субсидия компенсирует до 70% расходов на жилье.

Впрочем, для получения пособия необходимо соответствовать определенным критериям дохода.

Например:

  • если заявитель проживает один, его совокупный доход не должен превышать 2265,01 злотых;
  • если проживает семья, то средний доход за месяц на одного человека должен составлять до 1698,76 злотых.

Срок, на который предоставляется субсидия, – до 6 месяцев.

Деньги на аренду жилья. Как украинцам в Польше получить субсидию

Фото: Субсидия за жилье предоставляется на полгода (unsplash.com/tomek-baginski)

Как подать заявку на получение средств

Украинские беженцы, снимающие жилье в Польше и желающие получить компенсацию от государства, должны обратиться в органы местного самоуправления. Решение о предоставлении субсидий находится в компетенции глав городов и коммун.

Для подачи заявки необходимы следующие документы:

  • заявление (образец);
  • справка с суммой оплаты за жилье;
  • документ о праве пользования жильем (договор аренды, право собственности);
  • справка о доходах лиц, проживающих в квартире или доме за последние три месяца.

Денежная компенсация будет поступать на счет нанимающего жилье или арендодателя.

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