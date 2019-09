У мене обов'язково вийде: Усик різко відповів на критику

Олександр Усик, відомий український боксер, жорстко відповів тим, хто постійно сумнівається у його силі і здібностях, особливо в тому, що він може виступити в суперважкій ваговій категорії. Про це він заявив в інтерв'ю для Matchroom Boxing.

Олександр Усик розповів, що все своє життя він чує слова про те, що не впорається з труднощами, але при цьому він ніколи не здається.

"Мені багато хто каже: "Тобі не варто туди йти, ти не природний супертяж. Ти маленький. У тебе нічого не вийде". Протягом усього свого життя я чую від багатьох людей, що у мене нічого не вийде. Але не виходить тільки у тих, хто не намагається. Не буду слухати тих, хто каже: "Не роби цього". А навпаки, буду робити, і у мене обов'язково вийде. Тому що я в це вірю", - жорстко відповів Олександр Усик тим, хто постійно сумнівається у його силі.

"I will definitely succeed, because I believe in it."



We spent time in camp with @usykaa ahead of his long-awaited Heavyweight debut on Oct 12 - full interview released on our YouTube channel tomorrow #UsykSpong



10am ET / 3pm BST

Subscribe https://t.co/nkBYPPoMOT pic.twitter.com/pYkoPw4hNn