Меньше защиты, больше проблем. Почему чехлы на смартфонах могут навредить вашему устройству

Чехлы накапливают пыль и грязь

Использование чехла не гарантирует, что ваш телефон останется без царапин. Между чехлом и корпусом есть небольшие зазоры, в которых со временем скапливаются пыль и мелкие частицы мусора. Если вы снимали чехол спустя несколько месяцев использования, то могли заметить скопившуюся грязь. Эти частицы постепенно оставляют микроповреждения на гранях и задней панели устройства.

Поэтому важно регулярно снимать чехол и очищать его вместе с телефоном. Даже при наличии защиты косметические повреждения неизбежны без должного ухода. Например, если ваш смартфон имеет корпус из нержавеющей стали, со временем на гранях может появиться неравномерный износ из-за трения частиц грязи о поверхность.



Со временем чехлы начинают покрываться царапинами (фото: Android Police)

Стоит ли рисковать и отказаться от чехла?

Отказ от чехла - это определенный риск. Однако если вы используете защитное стекло и аккуратно обращаетесь с телефоном, серьезных повреждений можно избежать. Современные смартфоны, особенно с классическим моноблочным дизайном, достаточно прочные.

Если же вы хотите избежать недостатков чехлов, но при этом сохранить телефон в хорошем состоянии, можно приобрести расширенную гарантию, например, Samsung Care Plus. Это позволит заменить устройство за небольшую плату в случае серьезного повреждения, и вам не придется беспокоиться о снижении его стоимости при перепродаже.

Платите за премиальную гарантию

Все понимают важность смартфонов в повседневной жизни и не хотят рисковать их повреждением. Поэтому рекомендуется оплачивать расширенную гарантию, например, AppleCare+. Эта программа покрывает случайные повреждения в течение двух лет. В случае серьезной поломки вы можете сдать устройство в сервисный центр и получить замену всего за один-два дня, заплатив небольшую сумму.

Samsung и Google также предлагают подобные программы. Если вы хотите использовать телефон без чехла и не переживать о возможных повреждениях, доплата в размере 100-300 долларов за расширенную гарантию может оказаться оправданной в долгосрочной перспективе. Учитывая, что качественный чехол и защитное стекло стоят 30-50 долларов, разумнее вложить деньги в страховку и получить дополнительную защиту.

Лучшие тактильные ощущения

Дизайн телефона - один из главных факторов, влияющих на выбор при покупке. Вам могут нравиться изогнутые грани устройства или матовое стекло на задней панели, но все это теряет смысл, если вы надеваете чехол. Он полностью скрывает эстетические и тактильные особенности смартфона, и вместо оригинального дизайна вы ощущаете только материал чехла. Конечно, можно потратиться на кожаный аксессуар, но тогда становится неважно, какой именно телефон вы используете.

К тому же некоторые чехлы могут сделать телефон более скользким - у некоторых моделей есть неудобные выступы, которые мешают естественному хвату.

Чехлы портят внешний вид и ощущения от вашего телефона (фото: Android Police)

Современные смартфоны достаточно прочные

Прошли времена, когда телефоны изготавливали из дешевого пластика и композитных материалов. Сегодня почти все устройства среднего и премиального сегмента имеют алюминиевый или стальной корпус.

Некоторые флагманы, такие как Samsung Galaxy S25 Ultra, оснащены даже титановыми рамками. Эти материалы делают смартфоны достаточно прочными, чтобы не бояться случайных падений, особенно если установлено защитное стекло. На корпусе могут появиться потертости и вмятины, но это всего лишь косметические дефекты.

Производители тратят миллионы долларов на разработку и создание премиальных дизайнов, которыми хочется хвастаться. Так зачем скрывать металлический корпус и стеклянную отделку под чехлом? Да, он защитит телефон от царапин, но при этом полностью закроет эстетические решения, которые и привлекли вас при покупке.

Современные телефоны достаточно прочны (фото: Android Police)

Чехлы делают телефон громоздким

Чехлы с высокой степенью защиты от ударов обычно сделаны из мягкого силикона или TPU и имеют утолщенные края, закрывающие грани устройства. Это значительно увеличивает толщину телефона. Конечно, есть и более минималистичные варианты из жесткого пластика или кожи, но они не обеспечивают должной защиты. Многие тонкие чехлы не закрывают все грани телефона, оставляя их уязвимыми.

Кроме толщины, стоит учитывать и дополнительный вес. Современные смартфоны весят в среднем от 180 до 230 граммов, а легкий силиконовый чехол прибавляет примерно 25-30 граммов. Жесткие чехлы могут весить еще больше. Чем легче телефон, тем комфортнее его держать и тем меньше усталость при длительном использовании.

Вы сразу почувствуете дополнительную толщину и вес (фото: Android Police)

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