10 крутых аксессуаров для PlayStation 5, которые сделают вашу игру лучше

Игра на PlayStation 5 уже сама по себе приносит массу удовольствия, но правильно подобранные аксессуары способны сделать ваш игровой опыт еще круче.

Про 10 лучших аксессуаров, которые поднимут ваш гейминг на новый уровень, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

PlayStation Plus Extra

Цена: 760 гривен

Это оптимальный способ быстро пополнить библиотеку игр для PS4 и PS5. Подписка PlayStation Plus Extra стоит 18 долларов в месяц или 160 долларов в год и дает доступ к 400 играм, ежемесячным бесплатным играм и скидкам в PlayStation Store.

SteelSeries Arctis 7P+ Wireless

Цена: от 9 999 гривен

Наушники SteelSeries Arctis 7P+ Wireless - это идеальный выбор для PS5 благодаря комфортному оголовью и поддержке Tempest 3D AudioTech. Они обеспечивают отличное звучание и удобство при длительных игровых сессиях, а также имеют USB-C для быстрой зарядки.

Playstation Media Remote

Цена: от 1 450 гривен

Для удобного управления медиаплеером на PS5 лучше купить пульт PlayStation Media Remote. Он стоит всего 30 долларов, имеет специальные кнопки для Disney+, Netflix, Spotify и YouTube, а также обеспечивает быстрое управление воспроизведением без использования геймпада.

PS5 DualSense Charging Station

Цена: 1 469 гривен

Зарядная станция DualSense позволяет одновременно заряжать два контроллера, освобождая USB-порты PS5 для других аксессуаров. Вы всегда будете иметь заряженный геймпад под рукой.

Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD

Цена: 6 499 гривен

SSD Corsair MP600 PRO LPX - один из лучших вариантов для расширения хранилища PS5. Он полностью совместим с требованиями Sony и стоит около 70 долларов за 1 ТБ. Установка SSD решает проблему ограниченного объема базовой памяти PS5 (667 ГБ).

PlayStation DualSense Edge Wireless Controller

Цена: 8 799 гривен

DualSense Edge - это улучшенная версия контроллера PS5 с возможностью замены аналоговых стиков и настройки триггеров. Несмотря на высокую цену (200 долларов), его кастомизация и долговечность делают его выгодной покупкой для геймеров, которым важно комфортное и точное управление.

Disc Drive For PS5 Digital Edition Consoles (slim)

Цена: 5 999 гривен

Съемный дисковод за 80 долларов позволяет добавить поддержку физических дисков на цифровую версию PS5. Это не обязательный аксессуар, но дарит ностальгические эмоции от использования дисков.

PlayStation Portal

Цена: 16 890 гривен

PlayStation Portal переносит игры с PS5 на портативный экран 8 дюймов. Это идеальный вариант для тех, кто делит телевизор с другими, а также для удаленной игры через стриминг при хорошем интернете.

God of War Ragnarök

Цена: от 2 500 гривен

God of War Ragnarök - это эксклюзив для PS5 с поддержкой высоких частот кадров и режимов рендеринга. Игру можно запускать до 90 FPS при подходящем телевизоре, что редко встречается в играх AAA-класса.

Helldivers 2

Цена: 1 700 гривен

Кооперативный шутер Helldivers 2 - отличный подарок для владельцев PS5. Веселый геймплей с друзьями, где нужно сражаться с инопланетянами и роботами, делает игру популярной на PS5 и ПК. И не забудьте взять копию себе, чтобы играть вместе.