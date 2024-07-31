"Мне важно, чтобы меня содержали". Тринчер сказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина

Так, по мнению артистки, в отношениях ни мужчина, ни женщина ничего друг другу не должны.

"Я считаю, что никто никому ничего не должен. Если мы говорим, что мужчина должен столько-то зарабатывать, чтобы быть со мной, тогда что должна ему я, чтобы быть с ним? мне не хочется ничего ему быть виноватой", - сказала Анна.

Конкретную сумму, которую должна была бы зарабатывать ее вторая половинка, блогерша называть не стала. Однако отметила, что хотела бы, чтобы ее избранник зарабатывал больше нее, или одинаково.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тринчер не нуждается в чужих деньгах, но и не хочет содержать мужа. После брака с Александром Волошиным певица стала более прагматичной.

"Я хочу, чтобы он зарабатывал больше меня или столько, сколько я. И неважно, сколько из этого он будет тратить на меня. Мне хочется внутреннего комфорта", - объяснила Тринчер.

"Здесь вопрос не в том, насколько я ох**вша, что у меня какие-то там запросы, а в том, что я привыкла к определенному уровню жизни, на который я собственными руками зарабатываю. Мне важно, чтобы мы удерживали (этот уровень жизни)", - добавила она.