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"Мені важливо, щоб мене утримували". Трінчер сказала, скільки має заробляти її чоловік

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер сказала, скільки має заробляти її потенційний чоловік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск шоу "Перепрошую", де виконавиця разом із зірковими подружками Діаною Глостер, Анітою Соловій та Валерією Андріївною обговорювала питання фінансів у парі.

Так, на думку артистки, у стосунках ні чоловік, ні жінка нічого один одному не винні.

"Я вважаю, що ніхто нікому нічого не винен. Якщо ми кажемо, що чоловік повинен стільки-то заробляти, щоб бути зі мною, тоді що винна йому я, щоб бути з ним? мені не хочеться нічого йому бути винною", - сказала Анна.

Конкретну суму, яку мала б заробляти її друга половинка, блогерка називати не стала. Однак зауважила, що хотіла б, щоб її обранець заробляв більше за неї, або однаково.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Трінчер не потребує чужих грошей, але й не хоче утримувати чоловіка. Після шлюбу з Олександром Волошиним співачка стала більш прагматичною.

"Я хочу, щоб він заробляв більше за мене або стільки, скільки я. І неважливо, скільки з цього він витрачатиме на мене. Мені хочеться внутрішнього комфорту", - пояснила Трінчер.

"Тут питання не в тому, наскільки я ох**вша, що в мене якісь там запити, а в тому, що я звикла до певного рівня життя, на який я власними руками заробляю. Мені важливо, щоб ми утримували (цей рівень життя)", - додала вона.

 

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