"Мне не смешно". Мадонна раскритиковала Трампа, который сравнил себя с королем

19 февраля Трамп объявил в своей соцсети Truth Social об отмене платы за въезд в Манхэттен, добавив фразу "Да здравствует король!". К этому сообщению прикрепили изображение Трампа в короне, якобы на обложке журнала Time.

Этот же пост также появился на официальной странице Белого дома в сети Х.

"Платный въезд мертв. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!", - говорилось в нем.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!"

-Президент Дональд Дж. Трамп pic.twitter.com/IMr4tq0sMB - The White House (@WhiteHouse) 19 февраля 2025 года

Мадонна отметила, что подобное высказывание политика выглядит абсурдно, поскольку США были основаны европейцами, которые стремились убежать от монархической власти.

Звезда отметила, что даже если это было шуткой со стороны Дональда, ей совсем не смешно.

"Я думала, что эту страну построили европейцы, которые спасались от жизни под властью короля, чтобы начать новый мир, в котором руководит народ. Сейчас у нас есть президент, который называет себя "нашим королем". Если это шутка, то мне не смешно", - написала знаменитость. Мадонна раскритиковала Трампа (скриншот)

Массовые протесты против политики Трампа

Недавно в США произошли массовые протесты, вызванные политикой Дональда Трампа. Они начались в феврале 2025 года и охватили многочисленные города по всей стране, включая Бостон, Калифорнию, Флориду, Вашингтон и Финикс. Демонстранты выступали против ряда политических инициатив, в частности протестовали против экономических и социальных реформ, которые инициировал Трамп.

Одной из основных причин протестов стали возмущения относительно политики Трампа в сферах миграции, здравоохранения, а также его решений в международных делах.

Протестующие указывали на увеличение социального неравенства, отсутствие поддержки социальных программ и ухудшение условий для определенных групп населения, в частности для женщин, меньшинств и бедных слоев общества.

Участники протестов использовали различные лозунги, среди которых "Не мой президент", "Никаких королей", "Это переворот", выражая свое несогласие с правительством, которое, по их мнению, работает в пользу богатых и влиятельных лиц.

Особое внимание привлекла идея о том, что Трамп и его администрация могут устанавливать авторитарные методы правления, которые угрожают демократическим процессам.

Протесты также сопровождались акциями против Илона Маска, который стал важной фигурой в политической среде Трампа. Его роль в правительстве вызвала критику среди оппонентов, которые считали, что Маск имеет чрезмерное влияние на государственную политику, в частности в таких сферах, как энергетика и технологии.