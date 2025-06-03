"Мне очень не хватает мамы": звезда ICTV растрогала воспоминаниями в свой День рождения

3 июня телеведущая "Ранку у великому місті" на ICTV2 и практикующий психолог Юлия Зорий отмечает День рождения. В этот особый день звезда поделилась теплыми воспоминаниями о своем детстве, семейных традициях и родном человеке - маме.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу знаменитости.

По словам Юлии, с ранних лет этот праздник ассоциируется у нее с теплом, подарками и сюрпризами.

Она вспоминает, как родители заранее дарили презенты, замечая: "Дарим сейчас, но это тебе на день рождения".

А когда наступал сам день - все равно был праздник, со сладостями, шариками и неожиданностями.

Юлия Зорий (фото предоставлено пресс-службой ведущей)

С особой нежностью ведущая вспоминает свою маму, которая всегда устраивала что-то необычное.

"День рождения до сих пор для меня - это радость и близкие люди рядом. Всегда вспоминаю маму, которую мне и сейчас очень ее не хватает. Она всегда придумывала что-то особенное, необычное, новое: приглашала друзей, когда я об этом ничего не знала, накрывала очень вкусный стол, украшала квартиру шариками... С теплом это вспоминаю", - призналась Юлия.

Сейчас, сохраняя любовь к семейным традициям, Юлия продолжает передавать свет и искренность в своей ежедневной работе на телевидении и в общении с людьми как психолог.

Юлия Зорий (фото предоставлено пресс-службой ведущей)