Меморандум з ветеранами АТО: в ефірі у Шустера розповіли про важливе рішення команди Зеленського

Кадр з програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Представник Зе-команди в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів про виділення землі учасникам АТО

У Володимира Зеленського запевняють, що домовилися з колишніми військовослужбовцями по забезпеченню їх землею.

"Приблизно 200 000 ветеранів АТО, які ще не отримали свої 2 гектари. Крім того, приблизно 10 000 це родичі загиблих. Також очікується 15000 тих (військових), які отримають це право у результаті ротації. Ми підписали з ними Меморандум про забезпечення землею по 2 гектари, встановили квоту при розпаюванні державних підприємств, а також земель запасу", - повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Депутат від "Слуги Народу" також зазначив, що не бачить ризиків у продажу державних сільськогосподарських земель, адже відповідно до прийнятого в першому читанні законопроекту прописані певні "обмеження".

"Місцева громада сама приймає рішення, бажає вона продати або ж здавати в оренду цю землю. Які є обмеження? Кожен лот не може бути більше ніж 20 гектарів. Також є пропозиція від частини керівників ОТГ встановити обмеження. Якщо вони хочуть продати землю - виставити на аукціон, то не більше 20-30% в рік", - сказав Сольський.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 листопада у першому читанні проголосувала за законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. У той же час, до другого читання в документ мають намір внести поправки, щоб питання продажу землі іноземцям - винесли на референдум.

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