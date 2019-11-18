Меморандум с ветеранами АТО: в эфире у Шустера рассказали о важном решении команды Зеленского

Кадр из программы "Свобода слова Савика Шустера"

Представитель Зе-команды в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал о выделении земли участникам АТО

У Владимира Зеленского уверяют, что договорились с бывшими военнослужащими по обеспечению их землей.

"Примерно 200 000 ветеранов АТО, которые еще не получили свои 2 гектара. Кроме того, примерно 10 000 это родственники погибших. Также ожидается 15000 тех (военных), которые получат это право в результате ротации. Мы подписали с ними Меморандум об обеспечении землей по 2 гектара, установили квоту при распаевании государственных предприятий, а также земель запаса", - сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Депутат от "Слуги Народа" также отметил, что не видит рисков в продаже государственных сельскохозяйственных земель, ведь согласно принятому в первом чтении законопроекту прописаны определенные "ограничения".

"Местная община сама принимает решение, желает ли она продать или сдавать в аренду эту землю. Какие есть ограничения? Каждый лот не может быть больше чем 20 гектаров. Также есть предложение от части руководителей ОТГ установить ограничения. Если они хотят продать землю - выставить на аукцион, то не более 20-30% в год", - сказал Сольский.

Напомним, Верховная Рада 13 ноября в первом чтении проголосовала за законопроект, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В то же время, ко второму чтению, в документ намерены внести поправки, чтобы вопрос продажи земли иностранцам - вынесли на референдум.

В эфире у Шустера рассказали о важном решении команды Зеленского